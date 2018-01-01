習新年賀詞 2020全面脫貧

2018年01月01日 04:10 中國時報 羅印／台北報導

大陸國家主席習近平昨發表2018新年賀詞，向台灣民眾致上新年祝福。習近平並宣示，到2020年，要在大陸現行標準下農村貧困人口實現脫貧，如期打贏脫貧攻堅戰。（新華社）

慰問戍邊官兵。

習近平一家三口和父親習仲勛在一起。

大陸國家主席習近平昨透過中國國際廣播電台、中央人民廣播電台、中央電視台、中國國際電視台（中國環球電視網）和互聯網，發表2018新年賀詞，向台灣民眾致上新年祝福。習近平並宣示，到2020年，要在大陸現行標準下農村貧困人口實現脫貧，如期打贏脫貧攻堅戰。

生產總值80兆人民幣

提到脫貧，習近平宣示，到2020年，大陸現行標準下農村貧困人口實現脫貧。而到2020年只有3年時間，全社會要行動起來。3年後如期打贏脫貧攻堅戰，這在中華民族幾千年歷史發展上，將是首次整體消除絕對貧困現象。他強調，我們要以慶祝改革開放40周年為契機，逢山開路，遇水架橋，將改革進行到底。

習近平說，2017年，大陸召開中共十九大，開啟全面建設社會主義現代化國家新征程。大陸國內生產總值邁上80兆人民幣的台階，城鄉新增就業1300多萬人，社會養老保險已覆蓋9億多人，基本醫療保險已覆蓋13.5億人，又有1000多萬農村貧困人口實現脫貧。340萬貧困人口實現易地扶貧搬遷，各類棚戶區改造開工數提前完成600萬套目標任務。

對於大陸發展，習近平說，科技創新、重大工程建設捷報頻傳。慧眼衛星遨遊太空，C919大型客機飛上藍天，量子計算機研製成功，海水稻進行測產，首艘國產航母下水等，他為中國人民迸發出來的創造力喝采。

新增1300萬人就業

此外，在朱日和聯合訓練基地舉行沙場點兵，紀念中國人民解放軍建軍90周年。香港回歸祖國20周年時，他去了香港，親眼所見，有祖國做堅強後盾，香港保持了長期繁榮穩定。

外交方面，習近平說，在國內主辦幾場多邊外交活動，包括首屆一帶一路國際合作高峰論壇、金磚國家領導人廈門會晤、中共與世界政黨高層對話會等會議，他也參加了一些世界上的重要多邊會議。

此外，他收到很多群眾來信，其中有西藏隆子縣玉麥鄉的鄉親們，有內蒙古蘇尼特右旗烏蘭牧騎的隊員們，也有南開大學新入伍的大學生，他們的故事讓他深受感動。廣大人民群眾堅持愛國奉獻，無怨無悔，讓他感到千千萬萬普通人最偉大。

(中國時報)