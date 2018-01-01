扶貧、閱兵 9張新照片揭密習辦

友善列印
中國時報
羅印／台北報導

大陸國家主席習近平昨發表新年講話，宣示2020年要達成全面脫貧。不過，外界最好奇的，還是難得在媒體鏡頭前出現的習辦內部。有媒體就揭密說，這次習辦書架上出現9張新照片，而桌上的紅色電話依然吸睛；從照片內容分析，顯示習最心繫扶貧工作，同時也重視家庭生活與家人關係。

除習近平賀詞內容，習辦公室內書架上擺放的照片，昨也成為媒體焦點。央視新聞客戶端就揭密，在總共15張照片中，有9張是第一次出現。包括山西呂梁訪貧、「十八洞村」談「人民勤務員」、江西井岡山訪貧問苦、帶領新一屆其他6名常委赴中共「一大」會址宣誓、向「八一勛章」獲得者授勳；以及朱日和「沙場點兵」、慰問戍邊官兵、與香港少年合影、「一帶一路」國際合作高峰論壇。

值得注意的是，這些照片中有3張與軍隊有關，顯示習近平對國防和軍事建設的重視。而15張照片中，就有4張與扶貧工作有關，這是新年談話無聲的註腳。

其中也有4張以家庭為主題的照片，包括一家三口與父親習仲勛的合照，還有陪母親散心的照片，還有夫婦倆在福建東山島的合影等。有一張是近年都出現在書架上的照片，就是習近平青年時代穿軍裝的肖像照，顯示他自許不忘初心的執政理念。

回顧習近平2017年的新年賀詞，當時說出「天上不會掉餡餅」「擼起袖子加油幹」等庶民語言，對照2018年，則出現了「逢山開路，遇水架橋」「幸福都是奮鬥出來的」等淺顯用語，拉近與民眾的距離。

(中國時報)

習新年賀詞 2020全面脫貧 北京瘋跨年 防空汙禁煙火

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