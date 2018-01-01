北京瘋跨年 防空汙禁煙火

許多民眾昨晚聚集北京世貿天階，欣賞跨年夜燈光秀，迎接2018年到來。（中新社）

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中國時報
／綜合報導

12月31日晚間「瘋跨年」已是兩岸三地共同活動，北京昨晚官方跨年倒數活動吹起復古風，在有近500年歷史的永定門舉行，現場有精彩文藝表演和燈光秀。上海則是新天地跨年晚會、外灘賞夜景等受民眾歡迎，不過考量到空汙問題，兩地都有限制放煙火。

此外，上海更記取2014年外灘跨年夜發生36人死的踩踏事件，昨晚同樣加大部署警力進行人潮管制，盡量減少深夜還在外灘逗留的人群。

又是新一年到來，大陸各大城市昨晚跨年夜都舉辦活動慶祝，在上海，跨年活動主要是新天地商場演唱會、名寺敲鐘辭歲、外灘看景。不過由於空氣汙染嚴重，近年來上海外環線內跨年夜禁放煙火，限制面積大概有680平方公里，相當於2.5個台北市。

綜合媒體報導，在國際商貿大都市上海，跨年演唱會有濃濃的商業味，新天地商場舉辦的跨年晚會已行之有年，觀眾需要透過購物取得入場門票。外灘因為夜景美麗，既可隔江眺望陸家嘴各式摩天大樓的燈火闌珊，又可感受租界時期建立的各種西洋建築風華，所以一直是許多人的跨年去處，往年都有許多跨年舞台在此舉行。

不過，由於2014年12月31日在外灘發生36人死亡的踩踏事故，之後每到跨年夜，上海就加大部署警力進行人潮管制，公共運輸系統當晚也會刻意提早取消鄰近外灘的地鐵站停靠，減少深夜還在外灘逗留的人群。

而北京今年跨年夜吹起復古風，在有近500年歷史的永定門舉行跨年倒數活動，現場有精彩文藝表演和燈光秀。不過基於環保考量，沒有施放煙火。

據悉，北京過去幾年冬季霧霾嚴重，2016年的跨年夜被民眾戲稱為「跨年霾」的嚴重霾害。不過，近來北京大力關停整治汙染源，盼跨年夜也能迎來好空氣。

(中國時報)

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