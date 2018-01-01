張志軍評2018台海更嚴峻

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中國時報
羅印／台北報導

大陸國台辦主任張志軍昨發表新年賀詞。展望2018年，他直言，台海形勢更趨複雜嚴峻，但大陸完全有信心、有能力應對挑戰。他強調，堅持一中原則和九二共識的立場不會動搖，絕不坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎。

張志軍昨在《兩岸關係》雜誌發表題為〈共擔民族大義同寫時代新篇〉新年賀詞。他先把炮口對準民進黨說，2017年台海形勢複雜嚴峻，台灣當局拒不接受九二共識，阻撓、限制兩岸交流，放任縱容台獨勢力推動去中國化和漸進台獨。

展望2018年，他指出台海形勢更趨複雜嚴峻，台獨勢力干擾破壞兩岸關係的風險變數增多。但兩岸同胞維護兩岸關係和平發展和台海和平穩定的意志更加堅定。

張志軍說，大陸堅持一中原則和九二共識的立場不會動搖。體現一中原則的九二共識，是確保兩岸關係和平發展的關鍵。只有回歸九二共識，認同兩岸同屬一中，兩岸雙方才能開展對話台灣任何政黨和團體與大陸交往也不會存在障礙。

他強調，台獨損害國家主權和領土完整，破壞兩岸關係，威脅台海和平穩定。不過他也說，大陸將持續深化兩岸經濟社會融合發展，及積極研究出台政策措施，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。

大陸海協會長陳德銘昨也發表新年賀詞。他指出，未來不管台海情勢如何演變，大陸持續堅定維護一中原則和九二共識，積極推進兩岸民間各領域交流合作。他說，兩岸關係就像一條綿長大河，始於涓涓，成其浩蕩，或平緩或湍急，或寬廣或狹險，但千迴百轉，終歸大海。

(中國時報)

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