維繫和平 推兩岸友善互動

2018年01月01日 04:10 中國時報 羅印／台北報導

針對大陸國台辦主任張志軍昨表示，展望2018年，台海形勢更趨複雜嚴峻；大陸堅持一中原則和九二共識的立場不會動搖，堅決反對和遏制各種台獨分裂行徑的態度不會含糊，也絕不坐視「漸進台獨」侵蝕和平統一的基礎。陸委會昨回應，已看到對岸重申舊調的談話，期待對岸新人新政，為兩岸關係帶來新氣象。

張志軍昨在《兩岸關係》雜誌發表題為〈共擔民族大義同寫時代新篇〉新年賀詞。他把炮口對準民進黨說，2017年台海形勢複雜嚴峻，台灣當局拒不接受九二共識，阻撓、限制兩岸交流，放任縱容台獨勢力推動去中國化和漸進台獨，種種倒行逆施遭到兩岸同胞堅決反對。

陸委會昨表示，新的一年，祝願兩岸人民平安幸福，盼北京方面展現智慧與正向態度，透過溝通化解分歧，海闊天空、一帆風順的兩岸關係才有可能早日到來。

陸委會強調，去年520以來，台灣在捍衛國家主權尊嚴與民眾福祉的前提下，致力推動良性友善的兩岸互動政策。維繫台海和平是雙方執政當局共同的責任。

陸委會並引述總統蔡英文日前記者會上的說法重申，維持區域的和平與繁榮，兩岸關係是一個重要的關鍵。

陸委會指出，維持現狀是政府不變的立場，也是台灣向區域、向世界做出的有效承諾。政府會善盡維護區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。

(中國時報)