去年抓逾700車手 85％累犯

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

台灣電信詐欺猖獗，已讓台灣揹上全球「詐騙輸出國」的惡名，雖然檢警一抓再抓，但成效卻不彰。據北市警方統計，去年共逮獲700多名大、小車手，而這700多人中再犯比率超過8成5，不少人甫獲交保，又利用候審期間回鍋當車手，致警方抓不勝抓。警方分析，主要原因是車手工作「錢多、事少、判刑輕」，大部分人僅關1年多就出獄，因此導致許多年輕人「關不怕」，趨之若鶩加入詐騙行列。

甫獲交保 重操舊業

日前44名在肯亞被逮的台籍電信詐騙成員，引渡大陸後全遭判刑，甚至2名主嫌遭重判15年，有人後悔表示：「要是知道會遣送大陸，絕對不會做！」資深刑警指出，比較陸方對詐騙案的重刑度，台灣司法顯得太過輕縱。

他表示，刑法339-4條假用政府機關或公務員名義詐騙，可判處1至7年徒刑，但台灣這些下線車手，法院通常就是判1年2個月，會判到2年以上的不到20％，判3年的只有個位數，會判滿7年的，他從沒聽過。雖然政府在組織犯罪防制條例修法新增「牟利性」5大要件，嚴懲詐騙行為，但目前僅台中檢方依組織犯罪起訴車手，尚未獲法院普遍支持。

北市警局統計，2017年1月至12月15日止，共查獲702名詐欺犯，平均1個月抓50人，但絕大部分是假扮檢察官取款的最下層車手，其中超過596人有詐騙前科，再犯比例超過8成5，另有68名未成年，另查獲約30名指揮車手的「車手頭」，另這700多人大半來自桃園、台中，比率亦高達8成。

檢警發現，除刑度太輕外，吸引年輕人前仆後繼加入車手的誘因，是詐騙集團的「升遷制度」，車手透露，扮假檢察官雖風險很高，但只要撐得久就能「升職」，由取款車手變成在附近監看的「小組長」，被抓風險就低。

抓不勝抓 警方搖頭

若小組長做得好，又有開發尋找下線車手的能力，就會再晉升「車手頭」，負責以電話遙控聯絡車手取款，被捕風險更低，犯嫌認為車手頭輕鬆好賺，還有機會住豪宅開名車，不少人一犯再犯，就是希望日後能躋身「幹部」之列，偏差觀念讓警方搖頭不已。

(中國時報)