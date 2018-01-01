車手好賺風險低 重刑才能嚇阻

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳鴻偉 ／台北報導 ／台北報導

23歲車手「阿銘」2年內就被抓過3次，坦言做車手就是因為「輕鬆好賺」，實際工作不到1小時，就可抽成2％，而且近年酬勞已逐步調高到5％，也就是拿被害人100萬元，他就有5萬酬勞；阿銘說，車手判刑很輕，而且他名下毫無資產，被害人就算提告求償，恐怕也拿不到錢。

阿銘向警方表示，他出身單親家庭，15歲就在台中打工養活自己，曾在超商、餐廳、加油站等地打工，18歲到酒店當少爺，看朋友賣毒可以賺錢，但他沒興趣，後來有人介紹他當車手，他認為輕鬆好賺、風險低，就加入車手行列。

他說，行情夯的「車手頭」，在騙得被害人款項後，拿著幾百萬紙鈔炫富，安排底下車手一整天的慶祝活動，先帶車手們去吃頂級和牛大餐、買高貴手錶送業績好的車手，晚上就去酒店續攤喝到天亮、框妹出場，隨隨便便就花上3、40萬元毫不手軟，他希望以後爬到車手頭地位一樣擺闊。

不過，有也下場淒慘的例子，16歲的張姓車手因缺錢買手機，在同學遊說下，就跟去當車手，第二次取款就被警方逮獲，張只分到1萬多元，事後還被求償200多萬元，由於他未成年，父母須連帶賠償，讓原本就不好的家境雪上加霜，父母薪水現在每月被扣2萬多元，不知要還到何年何月，張向警方咒罵詐騙集團害死人，說自己的人生都被毀了，但後悔已來不及。

員警認為，目前在台灣抓到的，大部分是最下游車手，詐騙主腦卻在海外遙控，對打擊詐騙集團、遏止詐欺成效有限，且查緝工作事倍功半，唯有重刑才能扼止詐騙集團囂張氣焰，否則這種亂象難以改變。

(中國時報)