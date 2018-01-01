賓士車撞鳳梨酥店人潮 9傷

2018年01月01日 04:10 中國時報 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

台北市南京東路5段「佳德鳳梨酥」店外，1輛賓士車不明原因衝撞騎樓。（民眾提供）

77歲李姓老翁昨日下午駕車行經台北市南京東路5段，車輛疑似故障，先不斷倒車，後來直接失控往前暴衝，一路撞上人行道路樹、騎樓，猶如打保齡球般，將當時在知名糕餅舖「佳德鳳梨酥」外排隊的人潮，撞得哀鴻遍野，導致9人受傷，幸好均無大礙。

李姓老翁昨日下午約3時，駕駛銀色賓士休旅車，沿南京東路5段往東行駛，在「佳德鳳梨酥」旁的路口，先在慢車道上不斷往後倒車約100多公尺，後方汽機車駕駛連忙按喇叭閃避，但仍擦撞1輛日籍男子駕駛的白色賓士車。

李翁撞車後，疑似緊張誤打D檔踩油門，車子往前暴衝，撞進人行道，輾過路樹、撞上佳德外排隊人潮，最後因撞上騎樓牆壁，車頭凹陷、輪胎脫落才熄火停車。當時佳德店外有40人排隊，李翁無故倒車時，就有人察覺異樣，之後暴衝趕忙閃避，仍有9人被撞傷。

暴衝的賓士車也撞破騎樓牆邊的瓦斯管線，瓦斯公司迅速派員止漏，幸未釀成更大災情。闖禍的李翁下車不知所措，警方對他酒測，酒測值為零，李面對眾人指責，「你車怎麼開的啊？」他支支吾吾說：「不知為何暴衝」，強調並非他操作疏失。

躲過一劫的林姓目擊者說，當時車子高速往人潮衝撞，大家尖叫閃避，「還以為遇到跨年恐怖攻擊，嚇死了！」

警方表示，已調閱監視器和行車記錄器，詳細車禍原因究竟是暴衝或人為疏失，須送交通事故鑑定委員會調查，由於李翁供稱係車輛故障，將由專業技師釐清機械問題；至於李翁涉及的過失傷害刑責，迄晚間止尚未有傷者提告。

(中國時報)