上億元牛樟木銷贓 警及時攔截

2018年01月01日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

以羅姓男子為首的山老鼠盜伐集團，與各地下游山老鼠合作，四處收購盜採牛樟木，雕刻成工藝品並培育牛樟菌株，將大量牛樟木製品出口海外。新竹縣警方接獲線報，去年12月30日逮捕包括羅嫌在內5嫌，起出50噸價值破億的牛樟木與相關製品，且幾乎已打包好準備外銷，若再晚個幾天收網，恐怕已銷贓完畢。

警訊時，羅嫌否認犯案，把責任推給在大陸的父親，稱父親才是牛樟木的收購、販賣者，自己只是「管理倉庫」。

新竹縣警方多月前接獲線報，發現陳姓牛樟木小盤商將向山老鼠收購的牛樟木銷往其他地區，警方隨即成立專案小組，花了3個多月收集情資，掌握到大量牛樟木材銷往台中清水，並循線查獲1間近3000坪倉庫。

「遠處就能聞到濃濃的牛樟味！」調查多時的警方在倉庫附近聞到牛樟木特有味道時，確定嫌犯就隱匿在此，趁嫌犯將牛樟木運出時，持搜索票衝進倉庫，羅嫌原從後門準備離去，被埋伏警方當場逮捕，人贓俱獲。

警方表示，原本觀察這座占地3000坪倉庫，預估大概有10噸左右，沒想到進去倉庫後，發現滿坑滿谷的牛樟木，數量驚人，秤重後超過50噸，除了市值超過千萬，嫌犯還自行培養牛樟菌株，粗估總價值破億元。警方調查發現，現場大批木材與含牛樟菌株的木頭已打包裝箱，準備運往海外，「要是慢一步，這批贓物都要出口了。」

根據警方調查，羅嫌熟識全台各地牛樟木小盤，還聘雇逃逸移工協助搬運木材，自己也跟陳姓、洪姓兩名嫌犯共同栽培牛樟菌株、牛樟芝、雕製牛樟木工藝品，手法專業，多元銷贓牛樟木。全案依組織犯罪條例、森林法、竊盜及贓物等罪嫌將嫌犯移送新竹地檢署偵辦，並建請檢察官聲押犯嫌。

(中國時報)