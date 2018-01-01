醉漢持酒瓶攻擊 列車長血流滿面

曾姓列車長遭宋男持酒瓶攻擊打中頭部，血流滿面，幸無生命危險。 （台鐵提供）

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中國時報
／花蓮報導

各地民眾瘋跨年倒數迎接2018，台鐵從花蓮光復開往壽豐的81次環島觀光列車昨晚傳出攻擊事件，曾姓列車長發現34歲宋姓男子蹲坐車門附近飲酒，他上前規勸，不料，宋男竟舉起酒瓶攻擊頭部，一下子血流滿面，幸無生命危險，曾姓列車長送往醫治療，宋男則由警方帶回偵查。

服務資歷長達30多年的曾姓列車長表示，第一時間接獲清潔人員通報，宋男坐在第1節車廂與車頭間的車門附近飲酒，他隨即前往了解，上前詢問有無需要協助？宋男就突然持酒瓶攻擊打中頭部，連眼鏡也被打到地上被宋男踩破。

其他乘客見狀，合力與列車長一起制服宋男，暫時反鎖在車廂內，並通報行控中心，派救護人員和鐵路警察在花蓮站待命。

晚間6時26分列車抵達花蓮站後，被鎖在第1車廂喝得酩酊大醉的宋男，立刻被鐵路警察帶往鐵警局花蓮分駐所，曾姓列車長也被送往花蓮慈濟醫院治療，醫師檢查發現列車長頭部、左耳上方遭玻璃割傷約2公分，幸好傷口不深，不必縫合。

台鐵花蓮運務段長吳金添表示，宋男酒測值高達1.11毫克，因台鐵對於酒醉的旅客有不能上車的規定，但由於單純從外觀上無法立即判定男子有喝酒情況，對於工作人員無故遭到攻擊，表達強烈譴責。

他說，台鐵將對宋男提出傷害告訴，未來也將研議列車長是否攜帶防身警棍，避免類似情況再次發生。

(中國時報)

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