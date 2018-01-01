北投行義路溫泉 泡湯恐漲價

台北市行義路屬保護區，多數溫泉餐聽違法經營，北市府輔導業者就地合法。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
在行義路開業40年的天祥溫泉，因太靠近河川，無法取得新的溫泉標章，不得不停止營業。（翻攝自天祥溫泉臉書）
屏縣府近6年透過輔導及裁罰等方式，成功降低四重溪一帶違法經營溫泉事業的業者比例，四重溪溫泉公園也成了屏東觀光熱點之一。（屏縣府提供）

台北市行義路一帶有許多溫泉餐廳，因位處保護區，屬違法經營，甚至連溫泉水都是從陽明山公園私接而來，台北市政府為輔導業者就地合法，所有泉水須由台北自來水事業處統一取供水，泉水價格預估從1度9元翻倍漲到21元，業者雖然深感無奈，但為長久經營只能遵守法規，調漲的費用恐怕會轉嫁到消費者身上。

業者預期水費翻倍

北投溫泉過去分成7種不同口徑的溫泉管線，繳費後可24小時「用到飽」，以12釐米口徑溫泉館為例，需繳每度1.5元水費、9元使用費，合計為10.5元；統一取供水後，還未確定價格，若比照新北投溫泉1度收21元，水費將直接翻倍漲。

北水處表示，未來統一取供水，業者必須改向北水處繳交「使用費」，該筆費用除了現今的取用費，還要加上北水處開發管線的支出，業者成本一定會增加，雖然北水處去年已召開說明會，要求業者不得趁機將水費漲價反映在消費者身上，但業者坦言成本增加，未來勢必會漲價。

「撐不住就只能關了」

「撐不住就只能關！」紗帽山溫泉發展協會理事長游騰在認為，要長久經營一定要遵守法規，現在由北水處統一接通管線，預估設施、設備經費就要上億，業者皆預料泉水會漲價。

業者初步估算，水費如果從1度9元漲到21元，旺季成本將增加幾十萬元，而且北水處採總量管制溫泉水，泉水供應恐變少，另外，有些店家已投入資金興建設施，現在必須縮減建物以符合法定容積率，坦言就算短期沒有漲價計畫，但預估2、3年後會調整，營運難免受影響。

(中國時報)

就地合法化 環團有疑慮

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