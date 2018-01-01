管線完工 待業者通過都審

2018年01月01日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市北投行義路一帶的紗帽山溫泉區，因為是最接近都會區的溫泉，成為不少台北人泡湯好去處，但山上溫泉餐廳位處保護區，多數業者不但違建也沒有營業許可，北市府為了業者生計、觀光，正透過都市計畫變更審議，要讓行義路區域的土地使用分區，成為溫泉特定專用區，輔導業者就地合法。

行義路溫泉開發超過30年，不過絕大多數營業場所是違建，即使建物合法也沒有營業許可，有些甚至侵占國有地，2003年《溫泉法》公告，業者必須同時取得開發許可、溫泉水權、經營許可和溫泉標章。

而當時行義路沿磺溪溪谷一帶，共有24家溫泉餐廳業者，歷經7年緩衝與3年再緩期，10年間有10家業者由於法規調整，太靠近河川，無法取得新的溫泉標章，不得不停業，剩餘14家，北市府則透過都市設計審議變更為溫泉特定專用區，幫助業者就地合法，承租國有地，取得溫泉標章。

在北投區行義路開業40年的天祥溫泉，就因為《溫泉法》的調整與增加新規範，太靠近河川無法取得新的溫泉標章，2017年停止營業，許多湯友覺得很可惜。

北市觀傳局指出，行義路一帶是國家公園保護區，早期業者自行挖設管線抽取溫泉，屬違法建置，現由台北自來水事業處統籌，設立溫泉取供事業，業者須向產發局申請取供事業證照，後續由北水處供應溫泉，向觀傳局申請溫泉標章後，就可合法經營。

產發局公用事業科說，行義路溫泉由於全部位於保護區內，許多業者還有使用公有地問題，必須先經都市計畫變更審議通過後，建物才能取得合法建照、使照，並申請營業許可，目前輔導的業者正進行都市計畫變更程序。

北水處表示，合法泉水管線已完工，但目前都市計畫審議尚未通過，若業者通過後即可申請。

(中國時報)