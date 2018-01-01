湯友注意 嚴選標章有保障

前往擁有溫泉標章的飯店或店家，才能充分享受泡湯樂趣及保障。（長榮鳳凰酒店提供）

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中國時報
／綜合報導

民眾喜愛在冬天享受泡溫泉，而泡湯一定要注意飯店業者是否在門口掛有「溫泉標章」，因溫泉標章代表的除了水質定期接受檢驗且合格以外，各項設備也由主管機關監督；各縣市主管機關表示，若溫泉業者無標章會逕行開罰，但也會檢視內容，適當輔導取得標章資格。

新北市觀光旅遊局專委陳靜芳表示，《溫泉法》實施後，新北市府以輔導取代開罰，全市應取得溫泉標章業者共64家，其中已有56家取得，比率達87.5％。

陳靜芳說，經輔導仍無法取得標章的業者，將依《溫泉法》第26條規定處以1萬至5萬元罰款；她強調，8家未取得標章，其中，1家位於烏來，7家則位於金山、萬里，正積極輔導協助業者取得標章。

以溫泉資源聞名全國的宜蘭縣礁溪鄉，吸引愈來愈多溫泉業者、甚至大型集團和連鎖飯店進駐，目前共有125間相關業者依規定向縣府申請，不過今年則有6家在未取得溫泉標章前，逕行營業的新業者，已遭縣府開罰。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，業者申請溫泉標章有助宜蘭縣的溫泉產業長久發展，避免有良莠不齊和魚目混珠情況，希望每位遊客到宜蘭泡湯，都是舒適愉快。

同樣有著「好湯」的屏東縣，縣府近6年透過輔導及裁罰，以恩威並重方式，成功降低四重溪一帶違法經營溫泉事業的業者比例，以往17間溫泉館，取得水權及溫泉標章的僅個位數，但現已有13間合法營業，僅剩4間還在積極輔導當中，另有2間正在興建。

屏東縣府觀傳處副處長黃國維表示，多數業者抵擋不了雙管齊下的裁罰，大多會積極轉型，而公部門最終還是會以「輔導為先」，協助業者轉成合法，讓大眾不僅泡湯泡得開心，也能泡得安心。

(中國時報)

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