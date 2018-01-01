新聞透視－地質敏感 北市府面臨挑戰

2018年01月01日 04:10 中國時報 柯伶穎 、 張立勳

台北市行義路溫泉業者頂著非法爭議存在逾30年，市府如今採用土地變更，以就地合法的方式解套，但這些位於地質敏感地帶的業者，如果可以通融從一路違法到就地合法，市府怎麼確保土地永續發展，保證民眾生命財產安全？

2008年辛樂克及2009年莫拉克颱風造成有天下第一泉稱號的南投廬山溫泉區重大災害，怵目驚心的景象，民眾應記憶猶新。溫泉業多半位處地質敏感地帶，在《溫泉法》上路後，原本已給非法業者長達10年的緩衝期，只是期限早已過期，而違法、超限土地使用情況，根本不見改善。

市府想透過變更都市計畫審議，讓溫泉業者就地合法，但即使業者必須同時取得開發許可、溫泉水權、經營許可和溫泉標章才能合法營業，但在人民眼中，這張合法營業通行證也不真正代表保證安全，致災因素仍然存在，如脆弱地質、大量違規超限土地利用，就怕成為廬山溫泉的翻版。

台北市政府藉著行義路溫泉合法，處理長久以來的非法、混亂，也建立溫泉取供事業，業者位在地質敏感的保護區，就地合法有限度使用，公權力的介入雖然是納管第一步，接續的嚴格管制、水土保持監測就必須由市府一肩扛起，在全球氣候變遷、強降雨機率增加的情況下，要如何讓溫泉業者除了合法也一定要安全，才是市府接下來真正的考驗。

(中國時報)