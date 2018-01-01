自行車違停拖吊 北市要收費

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳燕珩 、 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

2018年元旦北市有多項新制上路，包含自行車違停遭拖吊，每輛車除要收取100元移置費外，每12小時再收25元保管費，另外為鼓勵民眾提供行車記錄影像，協助釐清事故肇事責任，提供影像有助車禍鑑定，可獲1000元獎勵金，北市衛生局也新增國小五年級學童免費專業視力檢查。

行車記錄助鑑定有獎

北市加強違停取締，元旦起自行車遭拖吊，將收取移置費100元，1小時內取車免付保管費，往後每12小時以25元累計，北市交通局首波將鎖定違停熱點加強拖吊，包括捷運科技大樓站、台大及公館商圈周邊和松山火車站等地都是執法重點。

此外，許多事故因缺乏影像，難以判定肇事責任，為鼓勵民眾加裝行車記錄器，元旦起只要提供行車記錄影像，若能協助事故鑑定，就可獲獎勵金1000元，事故當事人也能提供，除了汽車，機車族在安全帽上加裝影像記錄器，更可保障自己行車權益。

小五童免費視力檢查

衛生局則新增國小五年級學童免費專業視力檢查，並持續推出「食安周」活動，試辦價構蔬果抽驗殘留農藥，宣導美耐皿換筷、老人共餐食安把關、西式buffet外燴報備等政策，建構安心外食環境。

隨著中央通過「危老條例」，為降低老舊建物健檢費用負擔，北市建管處補助300件「初步評估」案件，費用6000到8000元不等，「詳細評估」則補助10件，最高補助40萬元，「重建計畫」補助100件，每案補助5萬5000元。

建管處說，若申請案超過限制數量，市府將動支相關業務預算，或用市長室第二預備金支應，民眾不必擔心申請卻領不到補助款。

(中國時報)