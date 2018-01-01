桃園啟智學校 改名特教學校

桃園市啟智學校改名為特殊教育學校，將整合特教資源。（甘嘉雯翻攝）

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中國時報
／桃園報導

因應國私立高中改隸，創校26年的桃園啟智學校，為除標籤化，改名為桃園市特殊教育學校，將強化融合教育推展，與鄰近社區、國高中與大學垂直整合合作，讓特殊教育不再邊緣化。

市府教育局指出，桃園啟智學校國中部6班、高職部29班，共計450位學生，校地面積4.23公頃，1992年創校，26年歷經省立、國立，到2018年元旦改隸為桃園市立。

改隸之際 去標籤化

教育局特殊教育科指出，學校改隸的同時，為跟上時代與國際潮流，將「啟智學校」標籤化的名字，更名為「特殊教育學校」較中性化的校名。

市府指出，除了新的校名，也設計新的校徽，新的校徽是TSS的發想，也就是桃園特殊教育學校（Taoyuan special school）的英文名字，另一重要的意義，它是一個顛倒的S，是大家要從另一個角度來看這群天使，它代表teacher students，也就是透過特教老師的專業教導，讓他們也能跟一般孩子一樣，享受學習與生活，能獨立自主的走入社會，這也是學校的教育目標。

多元教學 國際交流

教育局指出，學校發展特色重點，強化融合教育推展，與鄰近社區、國高中與大學垂直整合合作，鄰近的陽明高中，在校長游文聰全力支持下，促成兩校生命教育課程策略合作發展。

另外，在適應體育與動作能力評估方面，特殊教育學校也會與國立體育大學及長庚大學持續合作研發，以及持續推動國際特教團體交流、水療復健、多感官教室、多元社團課程教學等等，來滿足學生的特殊需求與服務。

(中國時報)

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