樂音伴歡笑 開心迎接2018

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳淑芬 、 王文吉 、 吳敏菁 、 沈揮勝 、 楊樹煌 ／連線報導 ／連線報導

清境超商前的2018全台最高海拔跨年晚會，在眾星雲集的歌舞秀及在地原民藝人的表演中揭開序幕。（楊樹煌攝）

台中市、彰化縣、南投縣等，昨日晚上分別舉辦跨年晚會！台中市政府於台灣體育運動大學田徑場及麗寶樂園第二停車場舉行；彰化縣政府舉辦「2017彰化公益慈善歲末聯歡晚會」；南投縣政府在體育場及清境農場同步舉辦跨年晚會，一起進入倒數並迎接2018年到來！

台中 摩天輪燈光秀

「星光璀璨迎花博-2018台中跨年晚會」晚間7時，由市長林佳龍在台體大宣布正式登場，晚會由藝人曾國城及天心主持，玖壹壹熱力開唱，歌迷手拿螢光棒隨著熱情音樂現場嗨翻天。

后里麗寶場由性感女神安心亞《SUPER跩》打頭陣，並在舞台上火速換裝，爆乳裝呈現傲人身材，讓主持人、陳年緋聞男友阿Ken訪問也結巴口吃，隨後16組歌手連嗨唱6小時，情歌天后丁噹飆歌送舊；倒數時刻由林佳龍與市府團隊陪民眾迎接新年。

「5、4、3、2、1」2018年第一刻，純白雪花從天而降，七彩雷射光束劃破夜空，亞洲最大「天空之夢」摩天輪開出粉色山櫻花，連續幻化7款動態花卉，130秒迎新燈光秀讓民眾讚嘆連連；最後由八三夭、九壹壹接力壓軸登場，后里場最高峰湧入20萬人狂歡。

彰投 啖美食看表演

「2017彰化公益慈善歲末聯歡晚會」於彰化縣秀水鄉秀安路登場！彰化縣長魏明谷等表揚熱心公益團體、企業及個人共19組，現場還提供千份馬舌餅吃免驚；晚會群星接力，啖美食、買伴手禮、看表演，度過歲末最難忘夜晚。

「2018南投閃耀新年心」跨年晚會，在縣立體育場開唱，成千上萬民眾陶醉在熱力四射的樂音與充滿期待氛圍中；縣長林明溱率縣府團隊全程參與，在傳遞幸福大球的歡樂聲中，與縣民一起倒數迎接2018年到來。

(中國時報)