北門賞夕陽 左鎮二寮迎曙光

北門賞夕陽活動吸引許多民眾前往井仔腳鹽田，欣賞2017年最後一抹夕陽。（萬于甄攝）

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中國時報
／台南報導

告別2017迎接2018，從北門井仔腳鹽田賞夕陽活動起跑！雲嘉南濱海國家風景區管理處2017年以「北門餘暉 緣定白金」為概念，用代表鹽意象的白色，與夕陽的金黃色，為賞夕陽活動設計主題，送走2017最後一抹夕陽，迎接2018新的一年。

美麗景致中揮別1年

環保署預估霾害來襲，西半部去年12月31日空氣品質恐達紅色警示，環境中又是一片霧茫茫，讓不少民眾擔心看不見最後一抹夕陽，所幸，台南北門地區沿海風勢不小，仍可清楚看見黃金色夕陽，讓民眾歡喜見證，順利送走2017年。

台南特有的跨年三部曲為南市府、雲嘉南風管處及西拉雅風管處等單位合作舉辦，首部曲帶領民眾到北門井仔腳賞夕陽，在一片純白的鹽田中，欣賞金黃色的日落，美麗的景致也象徵對於一整年的感謝與揮別。

2017年台灣最後一抹夕陽，在下午5點11分沒入雲層，約5點25分沉入海岸線，台南市代理市長李孟諺表示，市府第6年舉辦賞夕陽活動，相當具有意義，能讓大家回想過去一年的付出與努力，許下對新一年的期許，並迎接挑戰。

3000人迎第一道曙光

遊客欣賞完最後一抹夕陽後，轉移到歸仁高鐵特定區參加跨年晚會，載歌載舞陪伴民眾送舊、迎新後，由郭書瑤、安心亞，以及「鬼鬼」吳映潔等歌手藝人輪番上陣，元旦再到左鎮二寮迎曙光，預計湧入3000位民眾上山，迎接2018第一道曙光，展開新的一年。

(中國時報)

樂音伴歡笑 開心迎接2018 霧霾害的 2017最後夕陽不見了

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