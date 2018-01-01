新年第一拍 土地、漁船任你競標

2018年01月01日 04:10 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

2018年第一拍！法務部行政執行署宜蘭分署，將在上班第1天、也就是元月2日舉辦今年第1次聯合拍賣會，拍賣內容包括41筆不動產、板信商業銀行股票、伴唱機、擴大機、茶壺、茶杯、茶盤等，還有1艘船況良好，在拍賣市場上少見的玻璃纖維漁船，宜蘭分署歡迎有興趣的民眾踴躍投標。

此次宜蘭分署拍賣的物件，最特殊的是「明福昇六號」漁船，遭查扣拍賣原因是船主走私野生動物被查獲，繳不出高達700餘萬元罰金，船主為了能賣個好價錢順利清償罰金，都有讓船隻定期發動、運作，保持良好運作，船況維持得相當好。

「明福昇六號」漁船的漁業執照有效日期至2020年4月13日，船重34.13噸，為玻璃纖維強化塑膠的巾著網船，船籍港在蘇澳，船長14.6公尺、全長20.08公尺，油槽容量1萬4600公升，最高航速可達11海浬，內部通信設備有無線電話台、應急指位無線電示標，主機種類為6缸、420馬力柴油機，推進器是定距螺槳還有帆桅，無登記租賃資料。

其他拍賣標的，包括板信商業銀行股票、伴唱機、擴大機、茶壺、茶杯、茶盤等動產，以及宜蘭縣蘇澳鎮永春段420地號土地等41筆不動產，有興趣的民眾可在元月2日下午3時至宜蘭分署1樓拍賣室投標，就有機會以便宜的價格買到物超所值的好東西。

(中國時報)