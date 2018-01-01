雲林3部曲 相約2018會更好

「箔子寮送夕陽」活動，縣長李進勇（中）吹奏拿手的薩克斯風。（張朝欣攝）

友善列印
中國時報
／雲林報導

雲林縣政府為感恩2017，迎接新的年度到來，規畫四湖鄉「箔子寮送夕陽」，昨日傍晚縣長李進勇感性訴說縣府團隊一年來的努力，在樂團伴奏下吹奏拿手的薩克斯風，與縣民相約2018年會更好。

雲林縣政府2017年規畫「箔子寮送夕陽、劍湖山跨年煙火、西螺大橋迎晨曦」系列活動，歡喜迎接2018幸福雲林3部曲，去年12月31日下午3點首部曲在箔子寮登場，由縣長李進勇、四湖鄉長蘇國瓏、口湖鄉長林哲凌等人共同主持。

李進勇表示，送夕陽代表對過去一年種種的感恩，尤其，2017年對雲林意義更重大，因為雲林成功辦理台灣燈會，整個縣府及縣民上下齊心的籌辦，寫下光榮一刻。

近3年來，縣府團隊在縣政上努力突破，達成麥電促協金法制化、六輕停燒石油焦、台大雲林分部學士後護理學系招生等，並解決了祥瑞大樓、社口等多項懸而未決的問題。

縣府也積極推動學童免費喝牛奶、國中小教科書免費、國2女生免費施打子宮頸疫苗、一鄉鎮一長青食堂、樂齡中心及長照2.0布建等多項福利政策，另外，祖孫托育加倍補助及夜光天使國中班，更是全國首創福利措施。

李進勇感性表示，讓我們懷著感恩的心，藉由幸福雲林3部曲，在2017年最後一天，送走去年最後一道夕陽，晚上劍湖山跨年煙火秀、元旦西螺大橋迎晨曦，共同迎接新的一年到來。

(中國時報)

梨山谷關夜未眠 天池迎曙光 連嗨6小時 跨年夜人潮擠爆

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。