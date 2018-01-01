雲林3部曲 相約2018會更好

2018年01月01日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣政府為感恩2017，迎接新的年度到來，規畫四湖鄉「箔子寮送夕陽」，昨日傍晚縣長李進勇感性訴說縣府團隊一年來的努力，在樂團伴奏下吹奏拿手的薩克斯風，與縣民相約2018年會更好。

雲林縣政府2017年規畫「箔子寮送夕陽、劍湖山跨年煙火、西螺大橋迎晨曦」系列活動，歡喜迎接2018幸福雲林3部曲，去年12月31日下午3點首部曲在箔子寮登場，由縣長李進勇、四湖鄉長蘇國瓏、口湖鄉長林哲凌等人共同主持。

李進勇表示，送夕陽代表對過去一年種種的感恩，尤其，2017年對雲林意義更重大，因為雲林成功辦理台灣燈會，整個縣府及縣民上下齊心的籌辦，寫下光榮一刻。

近3年來，縣府團隊在縣政上努力突破，達成麥電促協金法制化、六輕停燒石油焦、台大雲林分部學士後護理學系招生等，並解決了祥瑞大樓、社口等多項懸而未決的問題。

縣府也積極推動學童免費喝牛奶、國中小教科書免費、國2女生免費施打子宮頸疫苗、一鄉鎮一長青食堂、樂齡中心及長照2.0布建等多項福利政策，另外，祖孫托育加倍補助及夜光天使國中班，更是全國首創福利措施。

李進勇感性表示，讓我們懷著感恩的心，藉由幸福雲林3部曲，在2017年最後一天，送走去年最後一道夕陽，晚上劍湖山跨年煙火秀、元旦西螺大橋迎晨曦，共同迎接新的一年到來。

(中國時報)