連嗨6小時 跨年夜人潮擠爆

高雄跨年夜狂歡人潮塞爆，夢時代（右）一連嗨翻6小時，義守大學綜合教學大樓前平台（左），傍晚開始就聚滿賞煙火人潮。（柯宗緯、郭韋綺攝）

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中國時報
／綜合報導

霧霾來襲，仍擋不住民眾跨年狂歡的熱情！拜免費搭乘大眾運輸系統之賜，夢時代湧入數十萬人潮，大魯閣也是人潮洶湧；施放全台最長的999秒煙火，也吸引逾10萬人狂歡；台東與屏東小而美的精緻跨年活動，也讓民眾享受倒數迎新年的樂趣。

夢時代跨年派對下午彩排就湧入逾萬人潮，晚間一連嗨翻6小時，姐姐謝金燕魅力無法擋，獨家節目「目眩神迷show」，壓軸獻唱30分鐘，搭配性感爆表舞蹈，現場氣氛為之沸騰。

「5、4、3、2、1」夢時代依循往例，未施放煙火，但今年演出陣容堅強，謝金燕、徐佳瑩等20組歌手不NG開唱，民眾依舊擠爆會場。高雄市長陳菊與統一集團、夢時代團隊攜手與民眾在火樹銀花與300米瘋狂彩色紙花齊飛的熱烈氛圍下，迎接2018年第一刻，互祝新年快樂。

陳菊表示，感謝夢時代以民間團隊主辦身分，為高雄市民策畫這麼精彩晚會，她向市民期許，2018年再陸續完成輕軌、海洋文化及流行音樂中心、市立圖書館總館、亞洲新灣區、岡山之眼等重大建設完成後，高雄市將轉型為一個嶄新「創新城市」。

義大世界加碼力推迎賓及藝術的「雙煙火秀」，從昨日晚間11時16分，搭配聲光音效施放36分鐘迎賓煙火，直到跨年倒數計時，於午夜12時施放999秒音樂藝術煙火，兩波總長52分39秒跨年煙火秀，再度刷新國內跨年煙火紀錄。

倒數聲中，壓軸999秒煙火主秀於午夜12時施放，分4章節，一波波煙火點亮夜空，民眾開心度過火樹銀花浪漫跨年夜，也在驚嘆聲連連中迎來2018年。這場跨年煙火秀估計湧入超過10萬人爭睹，不靠大咖明星、歌手撐場，依然十分吸睛。

台東跨年活動在舊火車站的草皮區展開；屏縣府與屏東市公所首度合辦跨年晚會，本土歌手翁立友等人開唱。

(中國時報)

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