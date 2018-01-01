洪仲丘舅舅參選新北議員

2018年01月01日 04:10 中國時報 高鈞麟 ／新北報導 ／新北報導

洪仲丘舅舅胡世和選在2017年最後一天，宣布參選2018新北市第二選區（新莊、泰山、五股、林口）議員選舉，為地方投下一顆震撼彈。胡本有意願披上時代力量戰袍，但遲遲得不到黃國昌「關愛的眼神」，只能以無黨籍身分投入選戰，他提出社會創業、成立新北青年局等主張，許多親友、同學、NGO組織及地方人士到場替他加油打氣。

陸軍下士洪仲丘受軍方不當懲處致死，透過中天新聞揭露，洪的舅舅胡世和力抗軍方，號召25萬白衫軍走上街頭，改革軍審制度，將軍事法院、軍檢、軍監送入歷史，還成立「台灣國會透明化促進協會」，力促國會頻道直播。

他從政治素人轉變成實際參與者，2015年有意參選立委，因無政黨奧援，對比式民調輸給民進黨候選人，無奈退出立委選戰。沉寂2年，身為在地新莊人的胡世和企圖捲土重來，將以無黨籍身分，投入選戰。

胡世和透露，2017年初，透過外甥女、現任立委洪慈庸向時代力量主席黃國昌表達參選意願，也有意披上時力戰袍參選，但遲遲得不到黃國昌「關愛的眼神」；6月間，黃曾輾轉向他表示：「未來時力參選人，將朝年輕化方向規畫。」9月間兩人正式碰面，還是未獲得黃的正面回應。

胡世和說，自從參與政治以來，始終無黨無派，鑑於當年民調飲很，才有意披上時力戰袍打組織戰，可是仍遭拒絕，加上近來勤走基層，獲得很多地方人士支持，因此決定不依靠任何政黨，爭取為民服務的機會。

特地選擇2017年最後一天宣布參選，意味著「除舊佈新」，胡世和喊出「社企扶弱、經濟優先」，並提出社會創業、成立新北青年局等主張，而參選記者會上，雖未見到外甥女洪慈庸的身影，現場仍有百餘位鄉親到場助陣，高呼當選，場面熱絡。

(中國時報)