洪仲丘舅舅參選新北議員

友善列印
中國時報
／新北報導

洪仲丘舅舅胡世和選在2017年最後一天，宣布參選2018新北市第二選區（新莊、泰山、五股、林口）議員選舉，為地方投下一顆震撼彈。胡本有意願披上時代力量戰袍，但遲遲得不到黃國昌「關愛的眼神」，只能以無黨籍身分投入選戰，他提出社會創業、成立新北青年局等主張，許多親友、同學、NGO組織及地方人士到場替他加油打氣。

陸軍下士洪仲丘受軍方不當懲處致死，透過中天新聞揭露，洪的舅舅胡世和力抗軍方，號召25萬白衫軍走上街頭，改革軍審制度，將軍事法院、軍檢、軍監送入歷史，還成立「台灣國會透明化促進協會」，力促國會頻道直播。

他從政治素人轉變成實際參與者，2015年有意參選立委，因無政黨奧援，對比式民調輸給民進黨候選人，無奈退出立委選戰。沉寂2年，身為在地新莊人的胡世和企圖捲土重來，將以無黨籍身分，投入選戰。

胡世和透露，2017年初，透過外甥女、現任立委洪慈庸向時代力量主席黃國昌表達參選意願，也有意披上時力戰袍參選，但遲遲得不到黃國昌「關愛的眼神」；6月間，黃曾輾轉向他表示：「未來時力參選人，將朝年輕化方向規畫。」9月間兩人正式碰面，還是未獲得黃的正面回應。

胡世和說，自從參與政治以來，始終無黨無派，鑑於當年民調飲很，才有意披上時力戰袍打組織戰，可是仍遭拒絕，加上近來勤走基層，獲得很多地方人士支持，因此決定不依靠任何政黨，爭取為民服務的機會。

特地選擇2017年最後一天宣布參選，意味著「除舊佈新」，胡世和喊出「社企扶弱、經濟優先」，並提出社會創業、成立新北青年局等主張，而參選記者會上，雖未見到外甥女洪慈庸的身影，現場仍有百餘位鄉親到場助陣，高呼當選，場面熱絡。

(中國時報)

連嗨6小時 跨年夜人潮擠爆 病友陶藝創作 裝點長庚大學

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。