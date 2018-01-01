病友陶藝創作 裝點長庚大學

2018年01月01日 04:10 中國時報 葉臻 ／桃園報導 ／桃園報導

長庚大學日前在明德樓宿舍大廳辦理「我的藝想世界」藝文展，展出來自衛生福利部八里療養院的陶藝作品，以及新北市自閉症服務協進會的星兒畫作，展期至2018年1月5日，活動結束後部分陶藝作品將留在校內用於布置宿舍公共空間。

校方表示， 八里療養院「心悅陶坊」，是許多思覺失調症患者與職能治療師努力耕耘的園地，陶藝則是病友們發聲、呈現自我的方式，傳達生命故事裡陷落的部分跟情感，透過作品表述出來，這次宿舍藝文展則是首次規畫，共展出60件陶藝作品，包括玫瑰花系列、彩瓷系列及自由創作等3大主題。

除此之外，藝文展外還展出13件來自「2017星兒界外藝術畫展」的畫作，這些畫作是由新北市自閉症服務協進會透過各種不同的療育課程，協助自閉症童探索世界、表達自己的成品，也能透過創作傳達無法用語言表達的情感及思想。

校方表示，透過病友及自閉症兒童的創作展示，希望讓同學們可以了解他們獨特的創意與思維，作品將一路展至2018年1月5日，活動結束後，部分陶藝作品將留在校內，布置於宿舍公共空間。

校方強調，在宿舍內增加藝術展是為了讓學生對於居住環境更有愛護和認同感，為了讓大家能有更舒適及友善的居住環境，2017年也配合耶誕節與跨年的年節氣氛，舉辦了「2017歲末感恩分享暨冬之饗宴」，除了製作卡片給舍爸舍媽，還布置宿舍大廳、舉辦小型園遊會等活動，增進住宿同學之間的互動及關心。

(中國時報)