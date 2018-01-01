從小怕狗追 游雅君練出腿力

2018高雄國際馬拉松日前邀請「玉兔女神」游雅君（左）跟跑友分享跑步心法。（高雄巿體育處提供）

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中國時報
／高雄報導

2018高雄MIZUNO國際馬拉松將於2月25日鳴槍起跑，預估有逾2萬名跑者參加，高雄巿體育處日前首場主題活動，邀請台北世大運女子半馬團體銅牌國手「玉兔女神」游雅君分享跑步心法，讓近百位備戰中的跑友受益良多。

游雅君小時候因每天需步行15至20分才能到學校，加上怕被野狗追，所以從小就練出好體能，高職才投入正式田徑訓練，進入台灣體大就讀後，2013年曾在高雄馬的初馬體驗跑出2小時55分03秒，並創下全國初馬最佳紀錄。

日前在北中南威秀影城播出的高雄馬首支宣傳片〈高雄．遇見更好的自己〉也找來游雅君擔綱女主角，場景選在半屏山步道及高雄國家體育場，從跑步訓練的困難、瓶頸，到重新邁出自信的步伐，寓意遇見更好的自己。

體育處上月30日以「玉兔女神的跑步密技」找她到國體場向近百位跑者分享跑步心法，她不藏私的傳授跑者呼吸祕訣「兩吸一吐～吸、吸、吐，跑步時身體前傾15至20度，提膝、前後擺手至胸前，輕鬆自然享受長跑樂趣」。

2018高雄馬第2場主題活動將於1月7日請來台北世大運標槍雙俠黃士峰及鄭兆村擔任講座，兩人將分享自己的標槍之路，並與跑友回顧2017年最震撼人心的一槍，另外跑者教室則由前100公尺國手梁澤敬講授、示範跑步的基礎。

邁入第9年的高雄馬，今年不一樣，最讓跑友有感的是總獎金從第8屆147萬元，提高到207萬元，且男女全馬獎金首次調整一樣，第1名都是30萬元，另設國內選手組獎金第1名6萬元，融合元宵節慶，會場也將布置成「燈籠大道」。

(中國時報)

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