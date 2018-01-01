跨年聽老歌 向全國志工致敬

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視及新竹市政府共同合辦的「向全國志工致敬」公益演唱會，昨日在新竹市文化局登場，基金會主任周哲仁（右）、副市長沈慧虹（中）都到場聆聽欣賞。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

由蔡衍明愛心基金會、中國時報、中天電視、新竹市政府共同舉辦的「向全國志工致敬」公益演唱會，2017年12月31日下午於新竹市文化局演藝廳登場，此次共邀請志工600人一同跨年聆聽老歌，受邀演出的知名歌手包括南方二重唱等多人，接續帶來經典老歌，讓全場民眾聽得如癡如醉。

蔡衍明愛心基心會主任周哲仁指出，由蔡衍明愛心基金會發起，包括中國時報、中天電視共同與各縣市政府合辦的全台巡迴公益演唱會，自2013年起已辦理超過70場次，超過8萬人參加，3000多名官網鐵粉如影隨形，跟著旺旺中時公益演唱會全台奔波索票，場場觀眾熱情滿滿，官網按讚不絕。

而每場次節目均精采絕倫，各縣市文化、社會、民政、環保等局處，都對旺旺中時公益演會以音樂娛樂建立企業推廣社會良善風氣的口碑，給予肯定讚許。此次，邀請了16個志工社團共同參與。

旺旺友聯保險公司更贈送每位參與的朋友1人1個雙肩背包，表達蔡衍明愛心基金會對志工、長輩的敬意。

包括代表市長林智堅出席的副市長沈慧虹、文化局長廖志堅、婦女關懷協會理事長蕭志潔、擎天自強協會理事長嚴翊琦、城中國際扶輪社社長林文欽都到場欣賞。

公益演唱會則由音樂磁場凃佩岑擔綱主持，多次金曲得獎雙人組南方二重唱打頭陣，之後有天籟之音大百合、小調歌后蘇霈、玉女歌手談詩玲、搖滾辣媽孫向瑩、新生代歌王阿Ben、2017新竹縣旺旺中時公益之星冠軍林郁樺等人，接續帶來22首膾炙人口的經典老歌與80年代的民歌組曲，嗨翻全場聽眾。

(中國時報)

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