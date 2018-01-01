北門驛沉睡森林 嘉市打卡新景點

北門驛前「沉睡森林」造景，Q版動物吸引遊客，市長涂醒哲伉儷也搶拍照。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

阿里山森鐵北門驛前的小公園，知名插畫家SMART莊信棠設計一系列Q版動物造型，打造「沉睡森林」裝置藝術空間，華燈初上，跨年夜點亮迷人夜色，成為嘉義市拍照打卡新景點，遊客歡喜說「這裡是一家人散步的好地方。」

北門驛前、玉山旅社旁的小公園從日據時代就有，插畫家SMART莊信棠以「沉睡森林」為主題，設計白熊、粉紅象、狐狸、貓頭鷹、企鵝、松鼠等一系列Q版動物造型，結合原有的綠樹、防空洞、路燈，散步其間，感受到生氣勃勃又寧靜的森林氛圍。

莊信棠說，現代人壓力太大，不敢睡、睡不著、不肯休息，「沉睡森林」創作各種沉睡中的動物們，表現森林帶給人的寧靜安詳，傳達森林讓人放鬆的魔力，希望大家進入這裡就可以放鬆，像進入夢鄉般放下心防。

入口的櫻花鐵拱門，呼應北門驛為阿里山入口的意象；鳥籠及貓頭鷹造型裝飾路燈，有星星、月亮及太陽；50年樹齡的老蓮霧樹及防空洞懸掛彩燈，燈光幻影，增添夜色迷人。

市長涂醒哲說，「沉睡森林」白天、黑夜有不同風景及氣氛，白天及晚上都可以來尋覓在樹林裡沉睡的可愛小動物。

即日起至2018年2月28日止，到沉睡森林參觀，並到文化局臉書粉絲專頁按讚及專文拍照留言，可兌換沉睡森林可愛動物胸章2枚，活動訊息可上官網查詢。

(中國時報)

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