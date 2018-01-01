郵輪旅客破百萬 跨年行程免費玩

2018年01月01日 04:10 中國時報 李其樺 ／基隆報導 ／基隆報導

台灣郵輪旅客至去年底正式突破百萬人大關，台灣港務分公司去年12月31日上午在基隆港東岸舉辦慶祝活動，交通部長賀陳旦、基隆市長林右昌、立委蔡適應等人皆出席，林右昌表示，盼郵輪產業引進更多公共建設與投資，帶動基隆市發展與蛻變。

賀陳旦致詞時指出，前年搭乘郵輪來台旅客有86萬人次，至去年底成長為114萬人次，成長幅度達32％，明年將結合城市觀光，增加旅客停留時間，讓更多人來台灣旅遊。

林右昌說，這3年基隆市大幅蛻變，郵輪產業引進更多公共建設與投資，近而帶動基隆市發展及蛻變，讓老舊衰敗城市得到重生，這才是郵輪產業對基隆最大的助益，未來軍港遷移後，基隆將有不同以往的嶄新面貌。

根據港務公司統計，去年台灣港群郵輪旅客共有114萬人次，其中有88％是從基隆港進出，立委蔡適應說，基隆港在台灣港群的貢獻有88％，因此未來中央的相關政策，也應該對基隆港有88％的支持，賀陳旦對此笑說，交通部會繼續努力、不會食言。

港務分公司總經理郭添貴表示，今年有信心讓搭乘郵輪來台旅客增加10萬人次，預計明年郵輪來台旅客可達124萬人次。

港務分公司響應基隆市政府跨年活動，基隆港西岸有來自日本的海洋夢幻號搭載800名遊客來台灣跨年，東岸的麗星郵輪寶瓶星號也精心策畫6天5夜跨年行程，舉辦抽獎活動讓幸運得主免費參加。

(中國時報)