遊客暢遊新竹 代步首選YouBike

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

YouBike於2016年5月底在新竹市開始設站營運，至今已有45站、1125輛微笑單車，1年半來使用人數已超過173萬，成為市民及外地遊客暢遊新竹市區的代步首選。

市長林智堅表示，近日文化局新設站點及市府站恢復營運，十八尖山站更成為熱門站點，YouBike站點串聯城市綠帶、水景、藝文亮點和生態景觀，民眾可騎乘單車，體驗城市的美好面貌。

林智堅說，新竹市YouBike目前已設有45站，可提供1125輛微笑單車，啟用至今使用人數破173萬人次，假日使用者更為平日2倍，高機動性、低費率的「高低特性」，成為遊客走訪新竹市熱門首選。

2017年12月29日恢復營運的市府站位於新竹州廳，剛過90歲生日的州廳，不僅是承載城市記憶的重要古蹟，更是新竹市藝文廊帶的重要樞紐，串聯演藝廳、241藝術空間、美術館、影博館，體驗不同形式留下的城市文化。另，十八尖山更是訪客遊憩的熱門景點，設有多種花卉園區，各色花景盡收眼底，於高處還可可遠眺台灣海峽，能見度佳時，更能遠望大霸尖山、五指山等自然景色。

交通處長倪茂榮表示，新竹市擁有深厚的文化底蘊，不僅舊城區周邊座落多處古蹟景點，更擁有多元生態景觀的自然體驗，市府於各觀光熱點設置站點提供YouBike服務，邀請民眾利用元旦假期騎上微笑單車，到新竹市來一趟說走就走的城市微旅行。

(中國時報)