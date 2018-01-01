遊客暢遊新竹 代步首選YouBike

YouBike在新竹市營運1年半以來，至今已有45站、1125輛微笑單車，使用人次已超過173萬，成為市民及外地遊客暢遊新竹市的代步首選。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

YouBike於2016年5月底在新竹市開始設站營運，至今已有45站、1125輛微笑單車，1年半來使用人數已超過173萬，成為市民及外地遊客暢遊新竹市區的代步首選。

市長林智堅表示，近日文化局新設站點及市府站恢復營運，十八尖山站更成為熱門站點，YouBike站點串聯城市綠帶、水景、藝文亮點和生態景觀，民眾可騎乘單車，體驗城市的美好面貌。

林智堅說，新竹市YouBike目前已設有45站，可提供1125輛微笑單車，啟用至今使用人數破173萬人次，假日使用者更為平日2倍，高機動性、低費率的「高低特性」，成為遊客走訪新竹市熱門首選。

2017年12月29日恢復營運的市府站位於新竹州廳，剛過90歲生日的州廳，不僅是承載城市記憶的重要古蹟，更是新竹市藝文廊帶的重要樞紐，串聯演藝廳、241藝術空間、美術館、影博館，體驗不同形式留下的城市文化。另，十八尖山更是訪客遊憩的熱門景點，設有多種花卉園區，各色花景盡收眼底，於高處還可可遠眺台灣海峽，能見度佳時，更能遠望大霸尖山、五指山等自然景色。

交通處長倪茂榮表示，新竹市擁有深厚的文化底蘊，不僅舊城區周邊座落多處古蹟景點，更擁有多元生態景觀的自然體驗，市府於各觀光熱點設置站點提供YouBike服務，邀請民眾利用元旦假期騎上微笑單車，到新竹市來一趟說走就走的城市微旅行。

(中國時報)

郵輪旅客破百萬 跨年行程免費玩 寶島時代村熄燈 遊客不捨

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。