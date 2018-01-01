民進黨南市長初選 4立委衝刺

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市長黨內初選6位人選中，4位是現任立委，隨著立法院會期於去年12月29日結束，4人也全力衝刺拉抬民調，各項造勢活動陸續出爐。

參選人陳亭妃2018年元旦一早發起「台南起妃 幸福鐵馬行」活動，展開騎單車環大台南37區的傾聽之旅，元旦首日將有2位重量級神祕大咖陪騎。

黃偉哲除了賴清德班底與親賴系表態支持外，上周還吸引20多位議員參選人尋求拍攝合照，製作宣傳看板。

民進黨台南市長初選，共有黃偉哲、陳亭妃、王定宇與葉宜津等4位現任立委角逐，隨著立法院去年底休會後，新的一年開始，4人備足火力往前衝，黃偉哲將在各區陸續成立後援會、陳亭妃展開全市鐵馬傾聽之旅、王定宇持續拜會樁腳，葉宜津走遍大小活動場合，4人都以選舉規格投入初選，初選之爭勢必更為加溫。

根據去年4月以來的多次民調統計，黃偉哲、陳亭妃暫居領先，前台南市副市長顏純左緊追在後，隨著3人競爭轉趨激烈，近日甚至已出現內鬨。

搶在元旦發起「台南起妃 幸福鐵馬行」活動的陳亭妃，宣示將帶頭騎遍37區，每天騎50公里至70公里，全程共計370公里，共須6個半天才能完成，藉此展現「行動政府」魄力，在每一區收集民眾心聲與建言，帶回當作市政藍圖。她坦承，要完成任務，需有耐力與意志力，為此早已展開夜訓。

(中國時報)

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