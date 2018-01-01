小英的現狀還能撐多久

2018年01月01日 04:10 中國時報 陳建仲

2017年的兩岸關係，經歷隔空放話、政策碰撞、相互較勁到敵意加大，真可謂每況愈下。展望2018年，內有九合一選舉的衝擊，統獨戰火恐一觸即發；外在的國際情勢也把台海情勢推向敏感的最前沿，兩岸關係可能將持續探底，且危機大過轉機，甚至可能因單方面的行動而出現嚴峻的危機。

蔡英文選擇中山科學院作為2017年終記者會的場合，等於提供大陸鷹派指稱台灣當局「以武拒統」的直接證據。而她還刻意喊話，相信習近平不會對台動武，但大陸網民卻傳遞了完全相反的訊息。鳳凰網在2017年12月26日進行「大陸是否應該武統台灣」的網路公測，認為應該者高達93%，遠高於2016年4月大陸環球網的調查85%。

大陸國台辦主任張志軍在新年賀詞中展望2018年的兩岸關係，他認為台海形勢更趨複雜嚴峻，台獨勢力干擾破壞兩岸關係的風險變數增多。這說明對岸針對新情勢，在今春全國人大、政協兩會後，會有新的作為，而核心重點將是「堅決反對和遏制各種台獨分裂行徑的態度不會含糊」。對於張志軍的賀詞，陸委會僅回應，已看到對岸重申舊調的談話，期待對岸新人新政，為兩岸關係帶來新氣象。此說法避重就輕，除了宣洩蔡政府對張志軍的不滿外，無助於改善兩岸關係。

相對於大陸領導人習近平在十九大後，建立「習核心」領導中樞，他的指導思想預期將寫入對岸的憲法中；而反觀蔡總統，1項年終民調卻顯示，僅35.9%贊同她的領導方式，46.6%不贊同；過去1年，蔡英文的聲望平均僅35%，比前年掉了17%。

蔡英文在中科院和媒體年終茶敘時，大力誇讚兩岸政策、新南向等施政成績，但網路卻廣傳「6年級絕望、7年級苦撐、8年級等死、9年級逃離鬼島」的貼文，反襯出蔡政府堅守意識形態執政、自我感覺良好，正和真實的民意展開激烈拔河。

過去1年，民進黨強推退將條款，被質疑抹紅遭減俸的退將；光以行政裁量就能決定政黨財產收歸國有的《不當黨產條例》；不需法院開搜索票就可搜索查扣私人財產的《促進轉型正義條例》；用《組織犯罪條例》偵辦政黨；不啻戒嚴時期「人二」復辟的「保防法」；加上《公投法》等眾多敏感法案，在對岸眼中，民進黨推動台獨的動作已達罄竹難書的地步。實則，蔡政府不僅和島內的民意拔河，同時也和對岸拔河；而且這場拔河戰，將隨2018選戰的逼近更為熾熱。

儘管美國最新的國家安全戰略報告將中、俄視為主要威脅，但美國和中國仍然是合作大於對抗的關係；儘管日本不斷強化軍備、朝向發展具攻擊性的武器，但日相安倍積極尋求和習近平互訪、改善中日關係；儘管美、日都提「印太戰略」，但不代表台灣可以依此憑恃而力抗北京壓力。

今年解放軍的軍演勢必更具針對性和高強度，兩岸關係隨時可能急轉直下。兩岸敵意已經擴大，這正是蔡英文希望但無法維持的現狀。（作者為台灣大陸地區高校學生協會理事長）

(中國時報)