金融科技浪潮下的銀行業轉型

2018年01月01日 04:10 中國時報 巴曙松

在當前金融科技的浪潮下，面對監管趨嚴、儲蓄分流和利率匯率市場化等諸多挑戰，傳統銀行正在積極尋找新的利潤增長點。筆者認為，未來傳統商業銀行商業模式的發展方向，將是在充分融合金融科技基礎上的智慧化，通過積極應用區塊鏈技術、人工智慧技術、大資料，以降低運行效率，獲得新的業務增長動力、提升客戶服務黏度、獲得新的收益來源，並更好地控制風險。

一是運用金融科技來發展新的中間業務，探索新的業務產品。隨著金融科技的發展，發展強有力的中間業務對於提升銀行競爭力具有重要意義，有助於降低銀行對利差收入的依賴程度、優化業務結構和盈利模式、提高抗風險能力。同時，銀行還可利用金融科技探索打通銀行信貸、貨幣市場、債權、股權、衍生品與大宗商品等多個市場，充分挖掘大型公司客戶的金融需求，為其提供一整套金融服務。銀行還應不斷加強與其他金融機構的合作，通過金融科技支援下的跨機構合作，為客戶提供多種金融服務。

二是利用大數據提供更精準的服務。信貸產品的准入、授信和定價是核心評估要素，而資料是信貸評估體系的基礎，資料的豐富度、準確度決定了能否為客戶提供服務和提供什麼樣的服務。大數據技術能夠擴展信用資料的邊界，將一些非傳統信用資料作為非常重要的信用評估來源，覆蓋一些沒有被傳統的徵信系統記錄的人群；同時，還可提供用戶的即時資訊。

因此，銀行應推進海量資料存儲、清洗、分析、挖掘、視覺化等關鍵技術攻關，利用大資料評估供需雙方的信用和風險，挖掘分析客戶行為特點和交易習慣，以進行信用評定。同時，根據客戶資料進一步細分客戶群，以進行針對性的營銷，推出符合各類群體需求和風險特徵的信貸產品，提高風控效率，實現從「經驗依賴」到「資料依據」的轉化。

三是利用智慧技術打造「智慧化」銀行。首先是利用金融科技將網點輕型化、智慧化，通過智慧化設備的應用，使服務變得更智慧、簡單、快捷。用智慧型機器人替代大堂經理進行客戶引導和分流，並配置智慧預處理終端和手機APP，實現客戶預填單和預約排隊，解決當前銀行普遍排隊多、服務空間有限、服務流程冗長等問題。

其次是應用智慧圖譜，及時獲取借款人的關係圖譜、消費行業圖譜和供應商圖譜，了解其風險及消費習慣，提升反欺詐和信用風控模型準確率。再次是應用人工智慧客服，通過影像識別、證件讀取、電子簽名等自助服務，幫助客戶快速辦理業務。同時，對人工智慧客服開發相應的程式，實現資訊查詢、帳戶管理、還款、轉帳等基本業務功能。

四是利用區塊鏈技術實現交易資訊透明化。區塊鏈技術具有去中心化的特點，可解決資訊透明和可信問題，增強合作機構間的互信。應用場景主要有徵信、產業鏈融資、中小企業融資等。

在徵信領域，銀行可基於區塊鏈技術改進徵信信用演算法，提升對異常交易的識別效率。同時，改變徵信資料的應用模式，即時共用徵信資料，提升審批機構對於資料獲取和審批的效率；在產業鏈融資領域，由於考慮到風險的可控性，銀行只願意對核心企業有應收帳款義務的上游一級供應商提供保理業務，或是對其下游一級經銷商提供預付款融資或存貨融資。銀行可在區塊鏈技術支援下，開發一個供應鏈金融「智慧保理」業務應用系統，提供給所有供應鏈上的成員企業使用。銀行也可利用「智慧保理」系統追溯每個節點的交易，勾畫出可視性的交易全流程圖。

在中小企業融資領域，由於中小企業在向銀行貸款過程中存在資訊不對稱、信貸配給政策和缺乏抵押物等問題，導致其很難得到銀行貸款。區塊鏈將所有資料積累到一個統一的區塊鏈平台上，對所有資訊進行整合，並形成獨立的、不受任何個人和組織操控的資訊網路。金融機構與顧客、顧客與顧客之間的資訊將會更加全面、透明。（作者為香港交易所首席中國經濟學家、中國銀行業協會首席經濟學家）

(中國時報)