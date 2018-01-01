蔡夢想與賴功德，醒醒吧

2018年01月01日 04:10 中國時報 毛嘉慶

時間本就是線性延續的，有其由來軌跡，也有向前脈絡。元旦伊始，回顧民進黨政府的過去1年，多數人不忍卒睹，但鑑往才能知興替，希望今年能找到出路的國人，確實都需要真切檢視一番。

老百姓都想問，這位號稱要「點亮台灣」的蔡總統，究竟給台灣乃至於華人民主社會帶來了什麼正面意義？讓數字說話，綠營民調機構最新的調查顯示，2017年底，約有36%受訪者贊同蔡總統領導國家的方式，同時，有約47%的人不贊同。該民調也指出，蔡英文的滿意度遠低於民選總統以來的平均值51.65%；而行政院長賴清德2017年底的施政滿意度也比上月陡降12.3個百分點，不滿意的人增加11.4個百分點，出現顯著的警訊。

何以至此？難道蔡英文毫無建樹？毫無疑問地，蔡政府上台至今，執行最有效率的就屬清算鬥爭政治對手。《不當黨產處理條例》、《促進轉型正義條例》一一通過，對於鬥垮國民黨、救國團、婦聯會，殺得毫不手軟，對付不會講話的銅像和紀念建築也持續威風凜凜。

但最弔詭滑稽的正在於蔡政府一面踐踏國家歷史，卻又一面不停製造自己的新威權機構。這尚且不包括檢調單位日前搜索逮捕反對黨的4名年輕幹部。然後，還有新聞節目主持人請假的原因，竟然是被執政黨立委聯袂提告而出庭，只因不爽他的言論恐傷到民進黨內初選民調。試問，若說2017年是綠色集權統治升起恐怖的序幕，難道誇張嗎？

當然，他們也重新定義了許多標準。民進黨的「非核家園」口號事實證明，一座座火力電廠讓空汙每天布滿台灣上空，根本就是「肺咳家園」。PM2.5連跨年都不缺席，大家戴口罩出門倒數，就怕要開口互道新年快樂時，氣管不爭氣地還是咳了…。

連最基本的民生問題，民進黨政府也一一破功。去年3月，農委會一口氣將蔬果農藥殘留標準提高1000倍，事後被查出是農藥商建議的。民進黨政府不在乎食安問題，因為相繼而來的戴奧辛、芬普尼毒蛋，農委會、衛福部不是互推皮球就是相應不理。反正政治風暴一波波，老百姓的生存問題就在轉移焦點間，模糊了、被和諧了。

蔡總統和賴揆似乎還在用造夢的情境箍綁台灣，希望大家持續把苦日子當成「做功德」。政治無所不在，每個環節都影響著我們的生活，而政府不斷犧牲勞權、踐踏軍公教，只會玩弄台灣人民的情感與製造對立。薪資倒退、產業空洞，政府毫無作為因應，反而政客率虎食人有之，如慶富案；為虎作倀有之，如前瞻預算，有如此的施政，國人當然會茫然。

2018年，台灣必須務實地找回方向感與定位，如果「蔡夢想」與「賴功德」還參不透為民服務的真諦，現在的民調低點在2018年底回顧時，將成為對照時的相對高點。（作者為資深媒體人）

(中國時報)