行政區重劃 格局要拉大

2018年01月01日 04:10 中國時報 紀俊臣

行政院長賴清德日前宣示將「啟動行政區重劃」。筆者認為這是賴清德出掌行政院3個月以來，最具正面意義的政策宣示。

由於內政部將於2018年5月1日前公告「全國國土計畫」，緊接著直轄市、縣（市）亦須在民國109年5月1日前，公告各該直轄市、縣（市）國土計畫，此時行政院推動行政區重劃，正可與國土計畫的公告銜接，可說是恰如其時的政治工程積極作為。

但賴院長在記者會上表示，政府是基於縣（市）缺人缺錢的現實，決定明年啟動行政區重劃和修正《財政收支劃分法》，這種說法卻有商榷之處。

縣（市）缺人缺錢與行政區重劃其實完全風馬牛不相及。當今不僅縣（市）缺人缺錢，就是直轄市亦復如此。賴清德曾主政的台南市難道無缺人缺錢的事嗎？台南市是六都中經濟狀況最差的，而其行政效能也不是全國最好的。

當前政府啟動行政區重劃，絕不可能將六都重劃，也不可能將縣（市）併入直轄市。除非制定「行政區劃法」，明定全國行政區劃併同國土計畫皆由立法院以絕對優勢強制通過，否則只是奢談。當今至多只能進行鄉、鎮、市、區的重劃而已。

賴清德當了解台南市現有37個行政區的懸殊窘況，民國102年該市委託中正大學規畫整併11個行政區方案，台南市現應著手整併。其困難度固然不小，但台南市最近將752里合併為649里的措施就很值得嘉許。因此，進一步推動37個行政區整併為11個行政區，應可適時延伸行政經驗。

事實上，在民國98年核定各該直轄市成立公文中，即明示行政區須依市區部分以20萬至30萬人為一區的合併原則進行合併；至於鄉村區塊則以5000至5萬人為一區。合併為新行政區後的直轄市，將可大量節省人事行政支出，所謂地方缺人缺錢的壓力即可相對減輕。縣（市）部分，亦宜有此種高瞻遠矚的積極作為思維。一旦鄉（鎮、市、區）的第一階段行政區重劃後，配合各該地方國土計畫完成，再俟機進行縣鄉（市）重劃，乃至各級行政區塊的合併改制，都是急不得而須審慎的艱鉅政治工程。

此外，賴清德也宣示將修正《財政收支劃分法》，在此政治環境下，不論如何劃分皆會有反對聲浪，但最大的阻力是來自財政部。只要財政部，主計單位不再堅持，縣（市）公務員職等即可在最短時間內，與直轄市公務員職等相同，而與行政區重劃脫鉤。

關於《財劃法》的修正，宜由中央統籌分配稅款的「餅做大」開始；亦即不僅營業稅除行政成本外，全數撥充，而且將所得稅由1成增加為2成，以充撥中央統籌分配稅款，始可積極展現充實地方財源的大格局。

至於縣（市）與直轄市如何公平劃分？比較可行的方法，就是盡量充實「財源多」的地方；至於財源本就不足的縣（市），就以另闢「補助」財源的途徑解決，始可在地方和諧下，盡早完成修正案的立法。

（作者為銘傳大學社會科學院院長）

(中國時報)