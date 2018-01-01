不能拿兩岸關係來賭

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中國時報
張光球

蔡總統在年終記者會中表示，大陸國家主席習近平應是一位理性決策者，所以現在不會有對台動武的計畫。對於這樣的解讀，恐過於樂觀且有失嚴肅。

理性決策所要求的條件有以下6項:目標導向、所有選項皆為已知、偏好明確、偏好一致、無時間及成本限制、最後的選擇可得到最大的利益。蔡總統認為習近平目前不會有動武的決策，是因為不符合他統一大業的效益最大化。

問題是，理性決策存在於完美的環境中，且決策者可掌握所有的資訊與狀況，所以有學者認為，在人類目前實際能力和條件限制下，決策者往往不是面對一個既定問題，而是一種必須去探索的現象，況且時間及成本也不容許決策者無限制的運用，而是必須在一定時間和限度內做出決定，在所有的備選方案中，找出一個能讓他滿意，並可付諸行動的方案，這就是所謂的「有限理性模式」。因此，蔡總統對習近平的期待恐過於理想化，而忽略了其他重要的變數。

「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」是兵學家的準則。蔡總統應注意大陸內外部因素會對台灣採取的有限理性行為，而不是一廂情願賭注習近平不會動武。在大陸內部因素部分，萬一，習近平為了轉移內部壓力，或安撫鷹派情緒，而對台灣及外島進行局部或全面攻擊，台灣要如何因應。外部因素則是，如果美國對北韓動武，戰火勢必殃及大陸，屆時習近平為了降低大陸的損傷，有效牽制美國，而對台灣動手，那蔡總統該怎麼辦？

蔡總統就任以來的大陸政策，仍停留在維持現況的口頭宣示，國人都能感受到兩岸關係的急轉直下，政府卻一籌莫展，無所作為。

2018年已到來，蔡總統應該用新的思維處理兩岸關係。蔡總統的愛貓叫蔡想想，蔡總統也該好好想想，要如何讓兩岸能持續實質交流，降低敵對的態勢。否則短期內大陸不會對台動武，並不代表長期對立下去，兩岸也不會兵戎相見。

（作者為致理科技大學副教授）

(中國時報)

行政區重劃 格局要拉大 南海需要避險政策

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