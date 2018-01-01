2018年01月01日 04:10 中國時報 宋燕輝

揮手告別2017年。回顧這年，依據大陸官方說法，南海情勢發展是「趨穩向好」。大陸國家主席習近平在中共十九大報告中首次將南海島礁建設列入重大成就，未來將持續推進。新的一年，大陸與東協、菲律賓、越南有可能朝雙邊與多邊合作方向發展。

美國川普政府上台至今，主要為因應朝核問題所帶來國安威脅，積極遊說大陸共同向北韓施壓，此影響美國南海政策的制定，以及後續執行的決心與力度。僅管如此，華府擔憂大陸南海島礁建設與軍事化對其國安利益之威脅，因此增加頻度，在南海執行「航行自由行動」，提出印度與太平洋地緣政治和地緣經濟戰略構想。美國更積極拉攏日、澳、印度等國，試圖建立制約中國的戰略安全集團。

日、澳、印度，甚至英、法等國基於個別的政策與利益考量，傾向支持美國對抗中國的南海政策布局，在南海採取挑釁或刺激北京的作為。但此種立場會衝擊這些國家與中國的關係。近期，日本安倍政府已調整制中策略，將影響美國未來推動「印太」制中戰略的構想。

對台灣而言，南海爭端並非政府優先處理的重要政策議題。基於推動「親美日、遠大陸」的政策考量，蔡政府依據國安會所提出的南海政策「4項原則」和「5大做法」，低調推動海上救難、人道援助以及太平島國際科學研究合作計畫。在因應大陸加速擴大南海軍事部署所帶來的安全威脅，和推動參與南海地區安全對話與合作機制方面，小英總統並無實質有效作為。兩岸就南海議題的二軌對話因政治僵局停擺，雙方進行一軌層級南海合作的討論更無可能。

美國的南海政策走向以及所主導推動的「印太戰略」，將挑戰中國南海政策布局與作為，影響中國與東協國家進一步發展政經、外交、戰略夥伴友好合作關係。如果美、日、澳、印度四方戰略安全對話機制果真被建立且推進，中美南海博弈不但將持續，且有可能導致南海情勢緊張再度升高。

在南海議題上，台灣選邊站在美國一方的決定，將進一步負面影響兩岸關係發展，不利我方的總體南海利益，也為新南向政策的執行帶來障礙。2018年，或許蔡政府應研議採行一個較平衡、有利台灣的南海避險政策。

（作者為中央研究院歐美所研究員）

(中國時報)