社論－資金潮逆轉 蔡政府還歡樂頌嗎

2018年01月01日 04:10 中國時報 主筆室

去年11月開始，外國投資者持續撤出日、韓股市，《日本經濟新聞》報導兩地股市累計淨流出金額分別高達1.5兆日圓及3.1兆韓元；對比同期間，外資同樣大砍台股，淨流出946億新台幣，具代表性的幾檔外資高持股指標個股，如股王大立光及台積電跌幅分別高達36.5%與7.8%。外資撤離可能是東亞區域性長期現象，影響深遠，蔡總統期許2018年輕人的低薪問題能獲得改善，她的承諾面臨嚴厲的挑戰。

東亞國家需要警覺，外資拋售亞股會否如同1997年亞洲金融風暴，對亞洲金融市場，甚至實體經濟帶來毀滅性的衝擊。尤其這一次資金板塊大挪移，同時涉及美國收攏資金政策及東亞戰略安全風險兩大因素，類似雙颱的共伴效應，衝撞力道難以預測。當金融市場出現劇烈震盪，伴隨而來的可能就是實體經濟的衰退，2008年全球金融海嘯，就是例證。

大陸同樣面臨資金外逃危機，但有非常高的警覺，剛結束的中央經濟工作會議，已將金融風險防控列為未來3年重點工作項目。領導階層顯然看到外部金融險峻的一面，加上內部金融深化改革的要求，決定針對重點領域風險及早防範。近來人民幣急升，可能就是人行刻意為之，藉以削弱資金出走誘因。如果連經濟規模、外匯存底如此龐大的中國，都以戒慎恐懼的心態面對，亞洲其他各國更沒輕忽的本錢，台灣尤其如此。

自1987年解除外匯管制、允許民間自由持有及運用外匯後，台灣曾多次面臨國際資金快速進出、熱錢炒作的市場失序情況，但由於央行明快的政策指引及豐沛的外匯存底，多能化險為夷。雖然各界對央行總裁彭淮南的貨幣政策褒貶不一，尤其是強勢的資本移動管理，雖讓國內金融市場相對穩定，卻也付出金融國際化進展遲緩的代價。不過，不容否認，彭淮南主政央行20年，台灣確實未曾讓國際資本移動造成不可逆的傷害。只是，隨著任期結束，明年台灣將邁入後彭淮南時代，繼任者到現在仍懸而未決，如果真的發生國際資金大潮轉向的危機，後繼者是否有能力帶領台灣安然度過，令人擔憂。

另一方面，受惠於國際景氣緩步回升，帶動台灣出口強勁復甦，我國近期經濟表現超乎預期地亮眼。2017年第3季經濟成長率從原本概估1.89%大幅躍升至3.11%，創下2年半以來新高，全年也上修至2.58%，未來經濟前景似乎一片樂觀。行政院長賴清德在日前舉行的內閣年終記者會上就表示，2018年若再搭配前瞻基礎建設與政府公共建設支出擴大內需方案，經濟成長率肯定能更上一層樓。問題是，這都是奠基在當前指標的樂觀預期上，並未考慮金融市場的可能變化。一旦金融市場風向轉變，如資金持續大舉撤出新興市場、引發金融危機，所有假設前提都必須跟著調整。更不用說，當金融市場變化透過各式管道傳遞到實體經濟層面，到時經濟數據是否還能如此亮眼，將是個很大的問號。

面對樂觀的經濟前景、史上最久萬點行情以及強勢新台幣演出，政府沉溺於歡樂的氣氛中，卻少了危機意識。這很危險，資金快速進出的特性往往會讓政策措手不及。特別是台灣史上在位最久的貨幣政策舵手即將屆退，國際金融市場若有任何風吹草動，很難讓人相信剛上路的新手可以妥善因應。因此，為防範於未然，在位者或許還是得盡快決定下任央行總裁人選，同時也應思考採取更具彈性的雙率政策，藉以及早因應未來可能的國際金融情勢丕變。

例如在利率政策上，過去央行習慣採取柳樹理論（或大船小船模式），消極被動地因應經濟景氣變化，未來或可再積極一點，採取較為主動的策略。趁著景氣樂觀之際，加快利率調升步調，同時也讓未來有更多的貨幣政策工具可以使用，而非僅以美國聯準會（FED）的利率決策馬首是瞻，進而錯失先機。

一些主要國家已開始實施緊縮性的貨幣政策，一向被我國當作貿易競爭對手的南韓，也已於11月底啟動升息步調。若台灣動作太慢，屆時勢必成為外資的提款機，除導致資金加速外逃外，金融市場波動也會加劇，將對經濟表現造成不利影響。如果企業獲利衰退，政府稅收減少，年輕人薪資只會減少，蔡總統的承諾就注定跳票。政府該面對國際資金大潮逆轉的問題了。

(中國時報)