2017年 你過得好嗎

2018年01月01日 04:10 中國時報 主筆室

對一個不住在台灣的人而言，聽到總統年底記者會對去年政績的誇耀時，一定以為台灣2017年各方面的表現「可圈可點」。但對住在台灣的人而言，感受可能大不同。

總統提到推動綠電可帶動數千億元投資，卻忘了她的能源政策讓台灣去年供電拉警報天數直線上升，甚至發生815全台大停電；也不提形同放水的離岸風電環評，可能帶來嚴重的環境後果；農田水庫到處種電，對環境又有多大的傷害。

當然，總統更不會說帶來的空汙，影響多少民眾的日常生活，傷害多少人的健康。不久前全台反空汙遊行，在總統腦海中似乎並不存在。至於她引以為傲的綠電投資，未來會讓台灣人民付出上兆元的電費，過度優厚的條件會讓外商占多少便宜，就更是講都不講了。

總統在談到解決低薪問題時，特別提2017年調高基本工資，但她不說的是，2017年實質薪資成長其實接近零成長。所謂的低薪問題不是靠基本工資調高可解決，而是要靠更多的民間投資、增加更多就業來帶動薪資上漲。但2017年民間投資則是低到只有1%左右，民間投資如此低落，「這個政府」恐怕要負最大責任。

蔡總統說年金改革與司法改革的成果，前者引來諸多激烈抗爭與爭議，代價太大，後者則是社會毫無感覺，沒有人會覺得司法進步了。蔡總統以堅持改革導致民調下滑的自我安慰，更顯示她對這1年來的民心向背既無了解，更無反省。

自問：「2017年，過得還好嗎」，你的答案是什麼？

(中國時報)