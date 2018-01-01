蔡政府罄竹難書的一年

2018年01月01日 04:10 中國時報 王尚智

新年來到總希望揮別困頓不利的過往，對此期盼最甚的當然是蔡政府，恨不得跨年煙火一放，全台民眾傻望天空，所有對施政不滿意的印象徹底被催眠遺忘。

但畢竟歲末前的幾大醜聞，讓「國防、內政、外交」湊足了大滿貫。這原本是整個政府對內對外最關鍵的3大部會，支撐著國家運行的骨架，卻出現包括慶富造艦弊案、兵役署長官威招搖，以及貽笑國際的新護照網路抄圖說謊風波。對於基層民眾而言，每一樁風波幾乎都是莫名其妙，難以想像！

一切只證明了，這是一個「嚴重骨質疏鬆症」的蔡政府！一整年「勞資政策、轉型正義」各種堂皇的煽情宣示，民眾實際看到的卻是各種「無知與私心」的施政過程。而「歲末大放送」這3大滿貫更是一口氣將蔡政府內部所有「搞錢、搞笑、搞蠢」推到極致！總結2017年蔡英文執政的成績單，確實只能用阿扁當年「罄竹難書」4個字來封存論定。

相較之下，不得不說阿扁當初執政遠比小英「上道」多了！至少陳水扁「非常在意基層反應」，沒事也要勤跑中南部聆聽「總統好」，而不是如今這般「不可思議宅女總統」一整年躲不見人，非但拒絕媒體，更遠離群眾。綠營自家歲末的民調披露了高屏地區對蔡英文表現的滿意度比例只剩27.4%，「反感度」甚至還超過了國民黨。倘若就連本土群眾最在意的搏感情都吝於付出，蔡英文到底還能給台灣什麼？

結果只是不斷給了「幹話」！整個蔡政府機器運作的「不通暢、掉螺絲」，不只在行政程序上明顯紊亂失調，更嚴重的是「權責模糊且價值破碎」。前幾天教育部突然連夜公布大學院校今年的註冊率，恐怖的缺額數字比例彷彿空蕩校園只剩鬼影幢幢。這個狀似將許多私校「宣判死刑」的舉動，真正罪該萬死的卻是「教育部」本身！

「少子化」衝擊社會結構的嚴重性，早在2010年初就廣受討論。足足7年下來，教育部從上到下，尤其負責的高教司官員「啥個鬼政策」都毫無進展，任憑大學教育體制日以繼夜腐根壞種。許多大學私校這幾年無數次向教育部要求轉型退場輔導，包括師資課程汰換、校產處理與教師安置。不料教育部對此若非「已讀不回」，就是不痛不癢推說法令尚待研議，甚至阻止私校本身認真裁處的行政空間。這20年來，「弄死教育」的教育部，真的是把台灣推到倒退邊緣的罪魁之一，也正最能體現蔡政府此刻的「集體嘴臉」：沉默歪斜、抓權搶錢、揣摩上意、推三阻四、交差了事、沒人負責。

台灣民眾對於政治情勢長年來柔忍善良，始終僅以「寧靜革命」的政黨輪替去表達施政不滿。市井街坊豈有貪求？也就是日子過得順一點、好一點而已。但台灣傳統基層價值的容忍底線是：「可以不要臉，但至少要做得好！」蔡政府的施政敗劣如今已經逼近至此。

回顧過往歷任執政，蔡英文這一任讓基層從「反感」到「惡感」，並且境況空前地從藍軍蔓延到綠營自家，這顯示蔡政府與民進黨陷入權力的自我蒙蔽，已經無可救藥。2018年縣市地方大選正式開跑，選戰街頭屆時車隊經過，究竟會是萬民歡騰的「總統好」，還是此起彼落的罵聲？

(中國時報)