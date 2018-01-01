黨政互打的執政團隊

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中國時報
林清強

勞動部公布1個多月前進行的《勞基法》修法意見民調，內容顯示多數受訪勞工對修法持反對意見，但民進黨中央隨即公布民調數字，強調有6成民眾支持修法。這是有史以來，首次出現執政團隊民調數據「互打」的荒謬現象。

民進黨政府推動《勞基法》修法，新增取消休息日工資工時做1給4、增加每月加班時數上限、7休1例假可挪移等規定。勞動部在修法草案出爐後進行同步民調，結果顯示多數勞工認為一例一休「不需要調整」，亦即反對現行修法方向。

勞動部的民調形同公開打臉力主修法的閣揆賴清德，府院黨在意外之餘，由黨中央另行公布新的民調數字，無非是為賴清德的修法建立正當性，但同時也招來是否作假的質疑。根據行政院發言人徐國勇的說法，「勞動部調查時間正好是法案審查期間，紛擾很多，民調數字不是很好，但經過行政院溝通說明後，民眾了解了，自然就支持修法。」這根本是強詞奪理，也是為民進黨中央的新民調擦脂抹粉。

其一，民進黨聲稱黨中央所做的民調是2017年12月25日至26日進行，有效樣本為834份，59.6%的民眾贊成修法，僅有17.9%反對。姑且不論這份民調進行的時間是否確實，一來樣本太少，二來調查對象似是一般民眾而非勞工，與勞動部完全針對勞工做調查，兩者對象不同，可信度也不同。

勞工對自身權益有關的《勞基法》修法關心度較高，反映的意見也較真實，一般民眾對修法也許不了解或不關心，他們的意見較其次，也不能反映勞工真正的心聲，民進黨中央以這樣的民調修理勞動部，並不具說服力。

其二，若真如徐國勇所說，在行政院溝通說明後，民眾因了解就支持修法了，為何勞團仍於2017年12月23日發起「反《勞基法》修惡大遊行」，不僅全國100個工會、勞團參與，部分地方政府也響應，還有青年團體自發北上聲援，且發生警民衝突。12月28日賴清德參加工商界餐會時，勞團突襲會場，手拿「反對《勞基法》修惡」白布條抗議，表達反對修法。12月30日賴揆參加中油新竹油庫廢庫活動，場外亦有民眾聚集抗議《勞基法》修法，並大喊「賴清德下台」。

如若真的支持修法，何以勞團還有這些抗爭行動？民進黨或可硬拗說「反《勞基法》修惡大遊行」是在進行民調之前，但28日與30日勞團對賴清德的抗議，卻又是在民進黨的民調進行之後，請問民進黨這又要如何解釋？

黨政同步是民主國家的常態，如今民進黨全面執政竟然出現黨政唱反調的笑話，凸顯這個政府的施政真是荒腔走板，只不知國人還能忍耐多久？（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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