大學該比註冊率或就業率？

2018年01月01日 04:10 中國時報 周平

教育部日前公布106年大專校院校務資訊，並同時公布該年度新生註冊率，其中有19校低於6成。此做法顯示教育部願意負起道德勇氣，承認在大學校數和公共化品質控管上的嚴重失職。

目前國內大學供過於求，且公、私立大學以3：7的比例悖離公共化的理念。教育部計畫依「私立大專校院轉型及退場條例」終結辦學不佳的大學，其中絕大部分都是當年410教改浮濫升格的學校。

基於資訊透明化以杜絕大學黑箱作業、藏汙納垢的原則，筆者支持教育部公開各大學校務

基本資料，這至少比過去系所評鑑勞民傷財，只能取得浮誇不實資訊的方式為優。但若沒有完整的配套措施，則選擇性的資訊揭露恐橫生枝節、弄巧成拙。新生註冊率的過度強調，恐鼓勵各大學不擇手段地以「寧濫勿缺」方式來搶學生或製造幽靈學生，對於正派辦學的學校，教育部應有更積極的鼓勵措施。

對於因不正當辦學而導致註冊率不佳的無良校方或董事會，教育部除了公布資訊外，必須要有更積極的防護措施，以保護相關師生的權益，並預防校方或董事會推諉卸責或藉機將校產、校地私有化。不少私立技專院校退場的結局已無可避免，政府必須盡速提出一個跨部會的社會改革藍圖，以解決大量教職員失業潮所衍生的人才閒置和學生轉學的安置問題。

校務資訊的公開應以公共課責作為首要目標，而非刻意製造恐慌或落井下石。無論公私立大學都具有公共性，校務資訊的主要課責對象應該是社區、學生、家長、教職員工等利害關係人。教育部除了必須確保各大學提供招生名額、系所設置、學費、教師員額、經費分配等資訊的正確性外，不應重蹈過去以評鑑手段干預大學自治的覆轍。

日前艾普羅的民調發現，有57.8%的受訪者認為應以就業率作為大學退場的標準，認為應以註冊率作為退場標準者僅有32%。對於家長及學生們的期待，教育部及各大學責無旁貸，應回應社會利害關係人的期待。

建議各大學應開誠布公地定期向社會提供校務資訊公開說明書，內容應涵蓋財務運用的細目、大學政策公平性、校務經營目標、董事會會議紀錄、教學研究、學生權益、教職員工權益、大學的社會貢獻等；並且開放利害關係人針對校務提出詢問，以公共對話的方式讓大學與社會建立互信和相知的基礎。（作者為南華大學應用社會學系副教授）

(中國時報)