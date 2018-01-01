2018年01月01日 04:10 中國時報 周韻采

元旦伊始，通傳產業在新的一年裡會有什麼變化呢？在新媒體及網路業者攻城掠地下，電信及有線電視這兩大通傳產業的支柱面臨的挑戰日益險峻。舉例而言，5大電信的行動通訊總營收自前年開始下滑；有線電視雖然目前的剪線效應不明顯，但民眾收視總時數已逐年下滑。換言之，電信及有線電視業者最美好的時光已過，若沒有轉型，只有凋零一途。

電信與有線電視的頹勢雖與科技演進有關，但因現行法規僵固限制了既有業者，若不順應市場變化修正，恐會牽連兩事業的轉型幅度，乃至無力與新業者競爭，最後伊於胡底。

首先，自去年歐盟宣告Google違反競爭法，FCC亦宣布廢除網路中立性後，社會輿論開始聚焦於數據產業的壟斷問題。《經濟學人》稱Microsoft、Apple、Amazon、Google及Facebook等因市場規模而擁有巨量數據，而被認為是全球最有價值的5大企業。學者認為大數據公司利用數據和演算法，像上帝之眼，可推測人類行為，故其會利用演算法做商品推介或折價行銷，以達到利潤極大化；甚而有可能對新業者屏障「必要數據」（essential data），阻斷其競爭。

NCC雖已提出「數位通訊傳播法」草案，但該法僅有道德宣示意義，無法禁制數據事業的反競爭行為。我以為有下列幾種方法矯正：1.審計演算法，避免業者資訊扭曲；2.在審理併購案時，應將數據資產列入公平競爭的考量；3.建立數據交易制度，並仿照電信事業的網路元件價格法制定數據交易的計價法，避免大數據公司以高價阻卻交易。NCC在新的一年裡應盡快研擬後電信時代的數據法規，避免未來治絲益棼。

另NCC數天前公布有線電視多元選擇收費機制規畫草案，要求業者提供各種多元費率方案。面對OTT來勢洶洶，NCC不但沒有鬆綁有線電視管制，行政指導還層出不窮，彷彿深宮皇族，不知今夕是何夕。NCC應大開大闔，除基本頻道費率外，全面解除管制，包括套餐組合及頻道位置，才能活絡有線電視的轉型，以助業者邁向OTT時代。

過去1年多，新政府提出亞洲矽谷、數位經濟及前瞻計畫等通傳領域相關政策，然過時的通傳法規只會窒礙產業鏈各環節的契合，反讓整體政策呈現五馬分屍之境，故修正《電信法》已無法解決數據經濟衍生的問題，政府應以全新思維研議「數據服務法」，才能創造發展數據服務的有利環境。更前瞻的思索點是NCC的改制。NCC如今面對電信與有線電視抱怨對OTT業者的不對稱管制時，一貫的回應皆是網路服務屬不管制地帶，現在是時候修正NCC組織法，調整其規管權限，以納管數據市場的反競爭行為。（作者為元智大學資訊管理學系教授）

(中國時報)