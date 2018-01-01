2018年01月01日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／專訪 ／專訪

來台50餘年，美籍鋼琴家羅芳華（Juanelva Rose）創立了東海大學音樂系，桃李滿天下。今年羅芳華年屆80歲，依舊老當益壯，樂活當下，她將與三代學生舉行慶祝80歲音樂會。羅芳華28歲那年隻身來台，奉獻一生青春歲月，羅芳華說，是台灣讓她的人生過得這樣精采豐富，「我不會後悔到台灣來，台灣給我太多，我應該會後悔留在美國。」

28歲來台 自覺幸運

羅芳華說，「80歲，好棒，我不曾感覺我老，至今我仍然充實過每一天。」

羅芳華出生於美國德州鄉下，父母親是老師，她於美國加州大學聖塔芭芭拉分校取得碩士學位以後，一邊在大學教音樂，一邊在衛理公會彈管風琴，「我高中就好想當傳教士，當時只要28歲以下選擇一個地方工作3年，就可以成為傳教士，我當時已經28歲，再不申請就沒機會，於是我寫信向教會提出申請，表示世界什麼地方都願意去，只是我還是想在大學裡當音樂老師。」

經過一連串的心理測驗，資格審查，羅芳華終於通過，接到通知要她去台灣，「但我連台灣在哪裡都不知道，更不要說東海大學，所以就趕快找地圖，看看我要去那裡。」羅芳華先去學了中文，然後來到台灣，「我一踏上台灣的土地，就覺得這裡好棒。然後我到了我工作的地方，天啊這裡校園怎會這麼美，我可以在這裡工作真的好幸運。」

就這樣，幽默樂觀的羅芳華留在東海大學，6年後創立了東海大學音樂系，至今歷經半世紀，奉獻一生青春歲月。現在羅芳華是東海榮譽教授，退休後仍住在東海校園，她的宿舍經常有學生前來拜訪請教，已成東海大學重要的人文風景。

把東海當成自己家

80歲的羅芳華每天依舊運動，她打籃球、瑜珈，最常做的是散步，喝的是中國茶，至今單身卻不曾寂寞，還常常跟學生一起演出鋼琴二重奏，到教會彈管風琴，每周三下午還有台中地區的鋼琴老師會到家裡跟她切磋音樂教育與鋼琴技巧，手指跟腦袋一樣靈活，遇到開心的事笑得開懷，很有美式風格，「我是一個什麼事都好有興趣的人，沒有時間寂寞。」

「芳華半世紀‧師徒同獻藝」音樂會將於今（1）日舉行，地點在台中國家歌劇院中劇院，12日則在台北國家演奏廳。合作鋼琴家還包括艾嘉蕙、王雪萍、林靖淳以及顏妙珍，張雅清。

(中國時報)