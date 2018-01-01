耶路撒冷四重奏 感情更勝家人

2018年01月01日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

來自以色列的耶路撒冷四重奏將舉行亞洲巡演，4位都有猶太血統的音樂家從同學變成同事，組團至今超過20年，依舊有說有笑，甘苦共度，4人不約而同表示，「成為耶路撒冷四重奏的一分子，就當自己是結了2次婚。」

耶路撒冷四重奏曾經3度榮獲英國BBC音樂雜誌年度唱片，德國回聲唱片大獎，法國金叉獎得主以及英國留聲機雜誌年度唱片提名，是當今歐洲中生代室內樂重要團體之一。

4位成員大學在耶路撒冷音樂學院就讀結識，開始室內樂合作。4人積極參與阿瑪迪斯四重奏與阿班貝爾格四重奏的大師班，1996年耶路撒冷四重奏成軍，溫暖、飽滿、自然且平衡的演奏特質，立即受到樂壇矚目。

擔任大提琴一職的茲洛特尼可夫（Kyril Zlotnikov）表示，「弦樂四重奏團就是我們的第2個家，我們等於結了2次婚，甚至我們和團員相處的時間還多過和家人相處。」茲洛特尼可夫說，在四重奏的組合裡，「我們幾乎時時刻刻都在一起，一起討論對樂曲的詮釋，有時候必須放下自尊，而且放得愈低愈好。」雖然很累，很辛苦，前場演出、後場趕飛機、轉火車樣樣自己來，「但弦樂四重奏太迷人，值得我們這麼犧牲。」

耶路撒冷四重奏曾因團名飽受爭議，2012年他們在英國的數場音樂會都曾受親巴勒斯坦團體干擾，差點被噓下台，但最後又被純粹聆賞音樂會演出的樂迷噓回去，透過音樂傳遞普世價值，仍是耶路撒冷四重奏不變的初衷。

耶路撒冷四重奏將於1月11日在台北國家音樂廳演出，曲目包括貝多芬、楊納傑克以及德弗札克等四重奏作品。

(中國時報)