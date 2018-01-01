從無到有 音樂種子遍地開花

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中國時報
／專訪

如果沒有羅芳華的堅持，東海大學音樂系延後開系，也可能就沒有現在的百花齊放，「我來台灣就是為了音樂教育，希望可以一展所長。」

羅芳華剛到東海時，先是在通識課程中開了音樂欣賞、和聲學等課程，第2年接了聖樂團的指揮工作，那時有不少優秀的學生，「像社會系的張己任，他後來專攻音樂，而且走了指揮這條路。」羅芳華說，當時雖然音樂系尚未成立，但是音樂氣息濃厚，除了聖樂團以外，還有一間音響室，可以讓大家聽音樂。

1968年，衛理公會准羅芳華休假1年，她申請美國加州大學聖塔芭芭拉分校進修，「我出國前，東海雖有意創立音樂系，但不太積極。」就在回美國進修期間，羅芳華向約翰霍普金斯大學的國際基金會積極爭取音樂系的成立，基金會慷慨捐贈了美金2萬5000元資助音樂系創辦，「我就用這些款項買了樂器，1971年音樂系正式成立。」

羅芳華表示，「我教音樂系學生培養一種獨立力。」說起來簡單，但做起來難。她認為要廣泛地對於作曲家的生平，時代風格有基礎性的認識，「不管有沒有老師在旁邊協助，學生自己都要有用自己的知識去理解一首作品的能力。」

羅芳華也觀察到，台灣普遍年紀很小的孩子就已經被要求演奏大曲子，但很多基本的功夫就會被忽略。羅芳華認為，生理上要能理解肌肉鬆跟緊的操控，學生可以很健康地演奏，手才不會受傷。

(中國時報)

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