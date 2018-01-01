穿透視衣騎巨馬 跨年夜吸金千萬！謝金燕〈Turn口罩〉自招對嘴

2018年01月01日 04:10 中國時報 許雅淳 、 高薔 報導

Jessica昨出關走一般通道，微笑與接機粉絲打招呼。（陳麒全攝）

「姐姐」謝金燕去年12月31日在桃園、高雄兩地跨年晚會上復出，她昨在桃園身穿金色透視裝開場，蜜桃臀若隱若現、一雙長腿性感爆表，最大亮點是她騎上「幽靈馬」繞舞台一周，而她昨唱到〈粉紅色的腰帶〉時，拿起大型「禮物槍」，卻故障未噴出禮物，讓她尖叫一聲：「啊！」後臨危不亂，繼續熱唱。

謝金燕歷經豬哥亮喪父之痛後，昨帶著「全新面貌」及特製的大型道具重返舞台，她為跨年表演籌備近3個月，還為桃園、高雄兩地準備了不同道具，誠意十足。她昨在桃園場連換3套新裝，以戴口罩方式，首唱新歌〈Turn口罩〉，事後她在臉書發文坦承這首歌是對嘴，「戴口罩唱歌，不用猜當然是對嘴！」

她每年都會準備新年禮物送粉絲，昨開著紅色帆布鞋車進場，送出「姐姐紅色口罩禮物盒」，過去相當低調的她昨也宣布開啟臉書及IG帳號，要親自與粉絲互動。外傳她價碼一場漲至500萬，推估昨兩場共吸金1000萬。

謝金晶屏東開唱

她的妹妹謝金晶昨在屏東潮州開場，接著趕場至桃園復興區擔任壓軸，姊妹不同場，謝金晶昨演唱〈姊妹ㄚ伴〉、〈幸福的代誌〉等組曲， 並獻唱〈我的爸爸〉表達對豬哥亮的思念。

此外，前「少女時代」成員Jessica（鄭秀妍）昨也現身桃園演唱〈Summer Storm〉、〈Wonderland〉等曲，這已是她今年第4次登寶島，粉絲大飽眼福。

(中國時報)