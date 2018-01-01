「好久不見」Rain魅力炸台

2018年01月01日 04:10 中國時報 蕭雅玲 報導

丁噹前2天才從紐約回來參加跨年。（粘耿豪攝）

周湯豪連續2年在市政府跨年表演。（粘耿豪攝）

「2018臺北最High新年城」跨年演晚會，昨晚演出陣容超強，周湯豪、鬼鬼、丁噹、蔡健雅、頑童MJ116、盧廣仲以及畢書盡，以及韓團IN2IT、天王Rain等人，嗨翻市府廣場。Rain這次受邀表演，很多粉絲為了看他一早就到現場等待，連續2年都在台跨年，來台前老婆金泰希也為他加油！為了跨年演出他還加碼帶來多名舞者同台演出。

現場Rain一身軍裝帥氣裝扮，展現迷人的魅力。他一連唱了4首歌曲，其中〈GANG〉是新專輯裡的歌曲，也是第一次在台表演。

周湯豪樂沒下雨

看到那麼多人來看跨年表演，他感到非常榮幸，並在台上用中文「好久不見」問候全場，並宣布2018會在台灣開演唱會，戲劇、電影也將會同時上映，希望粉絲繼續支持，也祝大家「新年快樂！」

周湯豪前天彩排時下大雨，昨晚打頭陣唱開場，感謝老天爺照顧還好沒下雨！一連唱了〈你是我的菜〉、〈Turn Up〉、〈Circus Monkey〉、〈放手〉等歌曲，瞬間將炒嗨現場氣氛，在唱最後一首歌之前，當場在台上玩起自拍說：「當你不知道說什麼的時候，自拍就是最棒的！」笑翻台下觀眾。

丁噹前2天還在紐約表演，特地趕回來參加跨年，昨晚演唱了〈一樣的月光〉、〈全世界不懂無所謂〉、〈我是一隻小小鳥〉、〈我愛他〉等歌曲，還訂製2公尺巨型發光月亮，化身為「搖滾月亮女神」。

林明禎抱病登台

艾怡良近來迷上毛外套，為了演出到永樂市場挑布料，請老師傅量身訂製，希望以「迷幻紫」陪大家跨年。她向經典致敬，一連唱了〈寂寞無害〉、〈我們的總和〉、〈樹枝孤鳥〉、〈離開地球表面〉、〈姊妹〉等歌曲。

林明禎昨感冒發燒，昨抱病上台，腳踩13.5公分高跟鞋，化身性感女戰士，打趣說：「我聲音很有磁性。」她也希望新的一年可以交到像Rain一樣帥氣的男朋友。

(中國時報)