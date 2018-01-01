阿信被喊帥 團員嚷罷彈

阿信昨嗨唱，2.4萬名歌迷同歡。（蘇蔓攝）

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中國時報
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五月天去年12月31日在桃園國際棒球場舉辦第7場「人生無限公司」演唱會，陪2萬4000名歌迷迎接2018年的到來，阿信一出場就有粉絲狂喊「帥」，讓怪獸和瑪莎忍不住吃醋：「你（指粉絲）以為這樣就會多唱兩首嗎，要看我們彈不彈！」阿信聽了霸氣回：「他們不彈，我就清唱。」讓歌迷全都瘋狂尖叫。

阿信昨打趣說，覺得跨年場歌迷似乎特別興奮，「好像台上不是五月天，擺五隻猴子也沒關係。」而五月天昨唱完〈乾杯〉後，和全場歌迷一起倒數，歌迷齊拋出手上的彩帶，有如一片藍色瀑布，重現棒球賽封王場景，場面壯觀。倒數完後，五月天接唱〈最好的一天〉，並噴發一分鐘的煙火，讓夜空瞬間繽紛燦爛，五月天也特地請主辦單位使用無煙煙火，兼顧娛樂和環保，盡量不造成空汙。

雞湯薑茶抗寒流

由於上周五演唱會當天碰到下雨，五月天現場發送印有MayDay字樣的雨衣給歌迷，11場共準備了20萬件，相信音樂營運長謝芝芬昨表示，之前在海外開唱時遇過下雨，此後都會準備雨衣，備而不用。

而五月天雖然每次唱完時間都頗晚，但他們結束後一定會抽出半小時開會，討論演出細節。昨天桃園氣溫僅14℃，後台也準備雞湯、薑茶給他們暖胃，怕冷的冠佑還穿了發熱衣、兩件褲子禦寒。

(中國時報)

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