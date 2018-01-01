潘瑋柏率36舞者氣震全場

潘瑋柏昨為江蘇衛視跨年節目唱開場。

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中國時報
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獅子合唱團昨為湖南衛視跨年晚會開場，右二為老蕭。

2017年跨年夜，台灣各地熱鬧舉辦活動，大陸晚會更是大牌雲集，除了潘瑋柏在江蘇衛視熱鬧開場、李榮浩於央視陪民眾一起倒數，蕭敬騰（老蕭）率獅子合唱團、張惠妹（阿妹）、林憶蓮及羅志祥（小豬）等人也現身湖南衛視晚會演出，陣容堅強。

潘瑋柏昨大陣仗率36名舞者，搭配虛擬實境AR技術及四面台，以〈反轉地球〉、〈Coming Home〉等3首歌開場，特別的是，除了原先的舞者，節目還安排6名虛擬舞者透過AR技術加入，讓不在現場的觀眾，也能透過直播感受熱鬧氣氛；此外，他還邀《中國有嘻哈》暴紅的大陸女歌手Vava合作〈第三類接觸〉，助江蘇衛視勇奪同時段收視冠軍；對於新的一年，潘瑋柏透露籌備許久的全新巡演即將展開，會盡快公布好消息。

小豬唱跳炒熱氣氛

小豬昨率12名舞群唱跳〈Only You〉、〈愛投羅網〉、〈夠了〉等歌炒熱氣氛，老蕭則率獅子合唱團亮相，搭配近200人帥氣軍鼓團以〈It’s My Life〉揭幕，引爆歡樂氣氛；對於新的一年，老蕭務實說：「希望獅子越來越好！」感嘆歲月如梭的力Q則笑說：「青春永駐，希望每年歲數都保持不要長！」而身高173公分的小強表示：「如果可以，希望長高一點。」大夥兒忍不住笑虧：「你這身高已經夠了。」

(中國時報)

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