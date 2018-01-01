2018紫金閃耀添貴氣

2018年01月01日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

寶格麗Divas’Dream系列紅碧璽與紫水晶耳環，約129萬7000元。（Bvlgari提供）

Jean Schlumberger為Tiffany設計的石上鳥系列，圖為紫色孔賽石石上鳥胸針。（Tiffany提供）

蕭邦與蕾哈娜合作的聯名耳環，以各種層次的紫色詮釋華美民俗風。（CHOPARD提供）

卡地亞的經典珠寶「水果錦囊」（Tutti Frutti）紫色風格戒指，331萬元。(Cartier提供）

夏利豪紫色經典鋼索元素手環，1萬1600元。（CHARRIOL提供）

Jean Schlumberger設計的Tiffany雛菊戒指，主石為紫色11.30克拉枕形丹泉石，236萬元。（Tiffany提供）

卡地亞的經典珠寶「水果錦囊」（Tutti Frutti），也換上了紫色主題色調，項鍊850萬元。（Cartier提供）

寶格麗Serpenti Incantati鏤空陀飛輪女表，打造紫金時尚，598萬元 。（Bvlgari提供）

點睛品Charme「Murano Glass」幸運星彩色玻璃珠。（點睛品提供）

寶格麗Divas’Dream以紫色詮釋奢華，別具品味。（Bvlgari提供）

蕭邦Imperiale鑲嵌紫水晶與鑽石戒指，未定價。（CHOPARD提供）

鎮金店Just Gold全新「螢火」Firefly系列，色彩繽紛。（鎮金店提供）

夏利豪紫色表盤的經典款女表，7萬8400元。（CHARRIOL提供）

流行色預測機構Pantone日前公布「紫羅蘭」將是2018年的流行色，象徵帝王專屬獨有的皇家紫即將席捲明年的時尚圈，珠寶鐘表業者也追趕皇家紫的主流趨勢，一片紫金閃耀、瑞氣千條，為奢華品味下了最佳註解。

中國將黃色視為帝王專屬的顏色，西方則以紫色為尊，羅馬帝國曾規定平民不能穿染有紫色的衣服，拜占庭時代紫色成為皇室專屬的顏色，皇室子女更被形容為「紫生」（born in purple），意指出身尊貴。

而根據色彩心理學的說法，紫色代表了優雅與浪漫，由於紫色的光波最短，在自然界中較少見到，因此常被視為高貴的色彩。浪漫的淡紫色不同於粉紅的天真浪漫，帶有高貴、神秘、高不可攀的感覺，而濃豔的深紫色更帶有些許的狂野與華麗，與金色搭配更添貴氣。

紫水晶最具代表

由於Pantone的預測加上紫色背後的象徵意義，紫色寶石預計將會成為今年的流行色。紫色寶石當中以紫水晶居多，其次如尖晶石、孔賽石、丹泉石也是偏紫色系的寶石。

卡地亞最近推出紫色主色調的經典「水果錦囊」Tutti Frutti系列，將原本的紅綠藍對比色調組合，換上紫水晶、粉紅碧璽和紅色石榴石和縞瑪瑙，十分唯美浪漫。

寶格麗的經典Divas’Dream系列珠寶，同樣以粉紅碧璽與紫水晶詮釋紫色奢華，由於寶格麗源自羅馬，呼應古羅馬帝國將紫色視為皇室獨有的尊貴象徵，可謂相得益彰。

蕭邦與蕾哈娜合作的聯名珠寶以各種有色寶石詮釋華麗民俗風，其中一款紫色彩寶耳環，一口氣使用藍寶石、粉紅剛玉、黃寶石、沙佛萊石、紫水晶等十餘種寶石，將奢華發揮到極至。

紫色表盤具巧思

Tiffany的四大有色寶石當中，最具知名度的莫過於孔賽石，是Tiffany寶石地質學家孔賽George Frederick Kunz在1902年於美國加州發現而得名，同樣也是清透的紫紅色寶石。

以紫色為品牌DNA的夏利豪CHARRIOL，也順應趨勢推出紫色表盤的女性腕表和紫色的鋼索手環，別具巧思。點睛品和鎮金店也以紫色水晶玻璃融入金飾設計中，打造紫金奢華時尚。

(中國時報)