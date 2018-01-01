蘇富比年度焦點 周大福砸22億買粉鑽

2018年01月01日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

周大福Forevermark Endlea系列70分鑽戒，約19萬5300元起。（周大福提供）

周大福恬靜藍寶鑽墜，約24萬8400元起。（周大福提供）

周大福瑰麗紅寶鑽戒，1萬7100元起。（周大福提供）

周大福瑰麗紅寶美鑽耳環，12萬6000元起。（周大福提供）

巴斯奇亞的畫作在蘇富比拍賣會拿下今年度最高成交價拍品的殊榮。（Sotheby提供）

周大福Forevermark一克拉美鑽墜飾，約31萬5000元起。（周大福提供）

蘇富比公布2017年全球拍賣會的總成交額高達47億美金，比起去年成長了13.1％，其中周大福在拍賣會以7120萬美金（約22億台幣）標下一顆59.6克的橢圓形粉鑽，並取名為「周大福粉紅之星」，刷新鑽石珠寶的世界拍賣紀錄，成為2017年蘇富比拍賣會的話題焦點。

轉型全方面全品項珠寶品牌

以金飾起家的周大福近來為了發展鑽石業務，積極在拍賣會以高價買下稀有寶石，如2010年以3530萬美元入手一顆名為CullinanHeritage的鑽石原石，並將原石切割後製作成鑽石作品。去年周大福以1680萬美元標下一顆豔彩綠鑽，創下綠鑽拍賣成交價的紀錄。如今周大福又以7120萬美金買下粉鑽，刷新鑽石珠寶的世界拍賣紀錄。

周大福已轉型成為全方面全品項的珠寶品牌，目前周大福旗下黃金與鑽石珠寶的商品比例各占一半，即可看出周大福進軍鑽石市場的企圖心。

巴斯奇亞畫作 創亞洲拍品紀錄

除了珠寶，蘇富比今年度最高的成交拍品是紐約街頭畫家巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）在1982年的畫作《無題》，被日本藏家前澤友作以1億1050萬美元標下。另有位亞洲私人收藏家以9850萬港元（3.8億台幣）標下安迪沃荷（Andy Warhol）的畫作《毛主席》，同樣創下西方當代藝術品在亞洲的拍賣紀錄。

蘇富比指出，亞洲客戶占蘇富比全球拍賣會總成交額逾30％，達16億美元，實力驚人。

(中國時報)